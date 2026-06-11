Piden asfalto para el acceso a Alvear: vecinos reclaman pavimentar nueve kilómetros de camino rural

REDACCIÓN ELONCE
El reclamo por el asfalto para el acceso a Alvear volvió a tomar fuerza en las últimas semanas. Vecinos y representantes de instituciones locales solicitaron a las autoridades provinciales la pavimentación de nueve kilómetros de camino rural que consideran fundamentales.
El pedido de asfalto para el acceso a Alvear fue reiterado por referentes de la localidad, quienes aseguran que se trata de una demanda histórica que continúa sin respuestas concretas. La iniciativa busca que se pavimenten los nueve kilómetros que separan a la comunidad de la Ruta Provincial 11, un tramo que actualmente es de brosa y tierra y que genera múltiples inconvenientes para quienes transitan diariamente por la zona.
La solicitud fue expresada por Fernanda Casualde, presidenta de la vecinal zona este, y Adriana Farías, integrante del consejo de la comuna de Pueblo Nuevo General Alvear. Ambas remarcaron que las dificultades de circulación afectan a vecinos, productores, trabajadores y servicios esenciales que dependen de ese acceso para ingresar y salir de la localidad.
“Este pedido de asfalto es una necesidad que se viene solicitando dese hace muchos años en Alvear. Es una necesidad básica porque los nueve kilómetros de brosa o de tierra están en condiciones complicadas para el ingreso”, sostuvieron en primer lugar.
Un camino que genera dificultades durante todo el año
Las representantes locales señalaron que, si bien existen tareas periódicas de mantenimiento, las condiciones del camino vuelven a deteriorarse rápidamente cada vez que se producen lluvias importantes. Esto genera complicaciones para el tránsito cotidiano y mayores costos para quienes utilizan vehículos particulares o de trabajo.
“Si bien se intenta mejorar el ingreso para la mantención del camino de brosa, eso no alcanza porque continuamente, cada vez que llueve, se vuelve a romper toda la brosa. La gente que tiene que salir tiene serias dificultades, los autos se rompen”, manifestó Casualde.
Según explicaron, la problemática no se limita únicamente al estado de la calzada. Las condiciones climáticas extremas afectan la transitabilidad tanto en períodos de lluvia como durante el verano, cuando el polvo reduce considerablemente la visibilidad sobre el camino.
“En ocasiones ha habido accidentes automovilísticos o los autos que se van del camino y terminan tirados sobre el costado de la ruta debido a que es muy peligroso. También, cuando es el verano, se levanta la tierra y la visibilidad es prácticamente nula. Ha habido accidentes y hay mucha dificultad en el ingreso a Alvear y eso dificulta la vida del progreso del pueblo, la salud”, amplió.
Gestiones ante el Gobierno provincial
Frente a esta situación, los vecinos decidieron intensificar las gestiones ante organismos provinciales con el objetivo de que la obra sea incorporada dentro de las prioridades de infraestructura vial de Entre Ríos.
“Por eso nuestra insistencia en presentar notas a gobernación, también en Casa de Gobierno ante el ministro Troncoso par que esta necesidad sea prioridad. Nosotros hemos pedido una audiencia con el gobernador, con el ministro para que podamos establecer una mesa con representantes de todos los sectores (agrícolas, turismo), que se ven afectados por esta situación”, amplió.
Desde la comunidad sostienen que el asfaltado del acceso no solo beneficiaría a los habitantes de Alvear, sino también a los sectores productivos y turísticos de la región. En ese sentido, consideran que la obra permitiría potenciar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de quienes viven en la localidad.
“Se debería encontrar una solución a corto o mediano plazo porque todas las aldeas cercanas tienen asfalto. Todas las aldeas hermanas tienen asfalto en su ingreso y Alvear no debería ser excepción”, comunicó.
Una demanda histórica que atraviesa distintas gestiones
Por su parte, Adriana Farías recordó que el reclamo lleva varios años y que diferentes administraciones provinciales han tomado conocimiento de la situación sin que hasta el momento se haya concretado la obra.
“El pueblo viene reclamando desde hace muchos años, han venido pasando las gestiones y sin embargo no se ha dado una respuesta. Lo más cercano fue en 2023 cuando se pide al Gobierno y se comienza a trabajar con un estudio de impacto ambiental con un puente de San Francisco, que es el paraje que está antes de llegar a Alvear, a cinco kilómetros de la Ruta 11. Ese estudio de impacto ambiental iba acompañado de un crédito”, puntualizó Farías.
Las dirigentes destacaron que la necesidad trasciende los cambios de gobierno y que debería abordarse como una política pública de largo plazo. La falta de pavimentación continúa siendo una de las principales demandas de la comunidad, que espera una respuesta concreta para mejorar la conectividad y garantizar condiciones seguras de circulación: “Creemos que esta es una política de Estado, que más allá de las necesidades de los vecinos, siguen estando más allá de quien este cómo gobernante”.