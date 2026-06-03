Reconoció una vieja cosechadora averiada en la ruta y logró repararla porque sabía todos sus secretos

REDACCIÓN ELONCE
Ricardo Martínez Peck, ex trabajador de Vassalli, se encontró con una cosechadora averiada al costado de una ruta chaqueña. Gracias a su experiencia, identificó la falla y ayudó a que el equipo volviera a funcionar.
Una vieja cosechadora Vassalli detenida al costado de una ruta chaqueña protagonizó una historia que combina experiencia, conocimiento y pasión por la maquinaria agrícola. Ricardo Martínez Peck, quien trabajó durante años en la histórica fábrica de Firmat, reconoció de inmediato el modelo y logró devolverle la vida cuando una familia no conseguía ponerla en marcha.
El episodio ocurrió a la salida de Campo del Cielo, en cercanías de Gancedo, Chaco. Martínez Peck viajaba junto a su esposa cuando observó una cosechadora Vassalli 1200 detenida al borde de la ruta. Al acercarse, descubrió que sus propietarios intentaban solucionar una falla mecánica sin éxito. “Le pregunté a la señora qué le pasaba. Me dijo que era la hija del dueño y me dijo: ‘No la pueden arrancar, no sé qué le pasa’. ‘Bueno, a esa altura les puedo dar una mano’”, recordó.
La máquina había sido adquirida recientemente por un productor y estaba siendo trasladada desde Charata, en Chaco, hacia el paraje Las Nenas, en Santiago del Estero, publicó La Nación.
El conocimiento que hizo la diferencia
Martínez Peck detectó rápidamente el origen del problema. La cosechadora estaba equipada con un motor Deutz, ampliamente conocido por quienes trabajaron durante décadas en el sector agrícola. “Veo que no tenían muy en claro cómo funcionaba el sistema de inyección. El motor que tenía esa cosechadora era un motor Deutz, todo bastante clásico, legendario dentro del ámbito rural, muy conocido, por lo cual era muy fácil tratar de ayudarlos“, relató.
La solución no requirió herramientas especiales ni repuestos. El especialista simplemente indicó a los propietarios el procedimiento correcto para purgar el sistema de combustible.
Según detalló, la máquina había permanecido mucho tiempo detenida y probablemente presentaba aire o agua acumulada en el circuito de gasoil. “Les fui indicando cuál era el proceso de purga de todo el sistema de gasoil”, relató.
La vieja máquina volvió a funcionar
Una vez completado el procedimiento, la cosechadora respondió de inmediato. “Con lo poco que tenía de batería todavía, la máquina arrancó de una. Los chicos estaban fascinados”, contó.
Más tarde, la hija del propietario le envió un mensaje por redes sociales para agradecerle la ayuda. “Gracias por auxiliarnos en el camino con la Vassalli”, decía parte del mensaje. Además de lograr poner en marcha la máquina, pudieron completar el viaje sin mayores inconvenientes.
La Vassalli 1200 pertenece a principios o mediados de la década de 1990, justamente la época en que Martínez Peck trabajaba en la fábrica santafesina. Para él, estos equipos todavía conservan cualidades que siguen siendo valiosas en determinadas condiciones de trabajo. “Se puede cosechar lo mismo que cualquier otra máquina: soja, maíz, trigo”, afirmó.
El valor de las máquinas y los operadores
El especialista destacó que las cosechadoras antiguas tienen ventajas en terrenos complicados debido a su menor peso. “Tiene a su favor su poco peso, lo que le da la posibilidad de transitar en ámbitos donde hoy una megacosechadora se hunde hasta los ejes”, señaló. Mientras que una cosechadora actual puede superar las 30 toneladas en orden de marcha y carga, estos equipos más livianos continúan operando donde las condiciones de piso son críticas.
“Aunque parezca paradójico, en algunos casos pueden sacar hasta mejor mercadería que muchas de las más modernas. Las máquinas viejas tenían hasta lo que se llamaba una segunda unidad de limpieza, el cernidor. De ahí salía el cereal prácticamente embolsado, terminado. Pero para tener eso necesitabas una persona que supiera qué hacer. Las cosechadoras tenían una unidad de limpieza que requería que el operador manejara muy bien 14 regulaciones. Hoy le das 14 regulaciones a un operador moderno y le arruinás el fin de semana. No puede hacer nada”, advirtió.
La explicación está en el diseño de sus sistemas de limpieza y en el conocimiento de quienes las operan. “Conceptualmente estas máquinas tenían muchos elementos de regulación, cuyos operadores sabían qué hacer con todos ellos. Son verdaderos artesanos”, destacó. En contraste, considera que las cosechadoras actuales fueron simplificadas y trasladaron parte de esas decisiones a sistemas automatizados e inteligencia artificial (IA).
“La están tratando de llevar con la IA, pero no es infalible. La IA se nutre de datos que tiene que generar el operador. Entonces, si la IA tiene datos erróneos, resuelve sobre premisas erróneas. No quiere decir que no sirva. Complementando a un buen operador son imbatibles. Pero nos quieren convencer de que la IA va a resolver absolutamente todo", destacó.
“Muchas veces un veterano que sabe qué hacer con una de esas maquinitas y te saca mejor mercadería que alguna de las más nuevas”, aseveró. No obstante, aclaró que la diferencia aparece en la capacidad de trabajo. “Cuando las papas queman son las que sacan el resultado”, señaló.
“A nivel mundial, el 70% de los ingresos de muchas compañías ya no vienen de la venta del fierro sino de la licencia cautiva. En la Argentina vamos a tener que ser disruptivos porque los chinos que vienen te entregan el tractor y ya es tuyo. No tenés que pagar seis licencias al año para que haga lo que vos querés", indicó sobre un nuevo sistema de los grandes equipos.