Con puntaje perfecto, una marca entrerriana ganó el Gran Oro en el Mundial de la Yerba Mate y apunta a Europa

La yerba Uruguaí se convirtió en una de las grandes protagonistas del primer Mundial de la Yerba Mate al obtener el premio Gran Oro, el máximo reconocimiento del certamen internacional. Detrás del logro están las entrerrianas Florencia Pereyra y Verónica Irel, quienes impulsaron una marca que en apenas meses de vida logró imponerse ante empresas con décadas de trayectoria.

En diálogo con Moviendo el Avispero, las emprendedoras reconocieron que todavía están asimilando lo ocurrido. “Estamos muy emocionadas, sorprendidas. No por lo que es la calidad de la yerba, porque le tenemos mucha fe y sabemos que es muy rica, pero nos sorprendió un poco todo este nuevo mundo en el que nos fuimos insertando hace poco con Vero”, expresó Pereyra a ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

El reconocimiento adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que la marca comenzó a comercializarse en Argentina hace apenas cinco meses y logró la máxima calificación posible en la competencia internacional.

Una idea que nació del comercio exterior

Las creadoras de Uruguaí explicaron que no son productoras de yerba mate, sino profesionales vinculadas al comercio internacional. Ambas son licenciadas en Comercio Exterior y, a partir de sus contactos comerciales, encontraron una oportunidad para desarrollar un producto propio.

“Nosotros desarrollamos, no somos productoras de yerba. Lo que hicimos fue dar con productores brasileros que son socios y aliados nuestros en esta puesta en escena, en desarrollar una cosecha sin palo”, relató Pereyra.

A partir de esa alianza comenzaron un proceso de trabajo conjunto para crear una fórmula específica destinada al mercado argentino. “Fuimos mejorando la fórmula hasta dar con lo que es hoy Uruguaí, tanto en su cosecha suave como en la premium, que es la gran ganadora del certamen”, explicó.

El proyecto comenzó en mayo del año pasado y demandó meses de pruebas, registros, habilitaciones y logística hasta que el primer cargamento llegó al país en diciembre.

Cómo se eligió a la mejor yerba del mundo

El certamen reunió más de 420 muestras provenientes de más de 12 países, además de marcas emblemáticas de larga trayectoria en el sector yerbatero.

Las muestras fueron evaluadas mediante una cata a ciegas realizada por especialistas y sommeliers. La competencia contempló diferentes categorías y Uruguaí participó en la de yerba mate sin palo.

“Primero evaluaban visualmente la composición de la yerba, después una parte química y luego una evaluación de sabor. El último paso era la cebada”, detallaron.

La variedad ganadora se destacó por sus características organolépticas. “Es una yerba de sabor intenso, sostenido, tiene un dejo agradable al final del mate. No solo en la primera toma, sino que es constante hasta la última. Deja un sabor hasta dulzón al final”, describieron.

El sueño de llevar Uruguaí al mundo

Actualmente la marca se comercializa en provincias como Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Tucumán y Santa Cruz, entre otras. Además, el reconocimiento internacional abrió nuevas puertas para la expansión del proyecto.

“Ya hemos tenido reuniones con importadores que quieren importar la yerba a Europa, así que estamos con algunos requisitos finales para poder llevar Uruguaí a partes de Europa”, adelantaron.

MOVIENDO EL AVISPERO - UNA MARCA ENTRERRIANA GANÓ EL GRAN ORO EN EL MUNDIAL DE LA YERBA MATE

Las emprendedoras también destacaron que el proyecto contó con el respaldo familiar desde sus inicios. “Mi papá, que también hace comercio exterior hace años, creyó fuertemente en este proyecto y nos ayudó económicamente”, señalaron sobre el acompañamiento que permitió concretar la inversión inicial.

Con emoción, las creadoras recordaron el esfuerzo realizado durante meses. “Solo ella y yo sabemos todo lo que dejamos atrás por este proyecto. No había sábados, no había domingos, no había horarios”, contaron.

Y reconocieron que el resultado superó todas las expectativas: “Sabíamos que el producto era bueno, que podíamos llegar a obtener aunque sea un bronce, pero nunca un Gran Oro con puntaje ideal de 100 sobre 100. Todavía lo cuento y se me eriza la piel”.

Un mensaje para quienes se animan a emprender

Más allá del premio, las jóvenes destacaron el aprendizaje que dejó el camino recorrido y alentaron a otros emprendedores a apostar por sus proyectos.

“Que crean, que crean fuertemente en lo que hacen. Donde pongan las energías, ahí es. Ya habíamos ganado con todo lo que aprendimos y con todo lo que logramos hasta ahora”, afirmaron.

Finalmente, remarcaron que el éxito se sostiene en la calidad del producto. “Siempre tuvimos la bandera de que el producto era muy bueno y teníamos muy poco margen de error para hacer mal las cosas, porque al fin y al cabo lo que importa es lo que estás vendiendo. Si lo que estás vendiendo es bueno, la gente tarde o temprano lo conoce, lo recibe y lo adopta”, concluyeron.