Agricultura sustentable: la apuesta por la vicia, una leguminosa estratégica en Entre Ríos

En un contexto de suba de precios de fertilizantes y creciente conciencia ambiental, la agricultura sustentable encuentra en la vicia una herramienta estratégica para mejorar la salud del suelo y aumentar la productividad. Esta leguminosa, que hasta hace unos años era utilizada principalmente como forraje, hoy se posiciona como un aliado clave en rotaciones de cultivos, permitiendo fijar nitrógeno de manera natural y reducir la dependencia de insumos químicos.

En diálogo con Moviendo el Avispero de Elonce, el ingeniero agrónomo entrerriano Víctor Veik explicó los beneficios de la vicia dentro de la agricultura sustentable. “La vicia es una leguminosa como tantos otros cultivos de esa familia. Tiene la capacidad de generar simbiosis con bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico y se lo entregan a la planta, mientras la planta les da alimento a estas bacterias. Todas las leguminosas tienen esta capacidad”, detalló.

El especialista aclaró que la vicia no es la única herramienta, pero se ha vuelto más popular en los últimos años. “Se ha puesto un poco más de moda, pero es una estrategia más de cultivo dentro de un marco de manejo sustentable de suelos”, aseguró Veik.

En cuanto a su siembra, indicó que se realiza generalmente a fines de marzo o principios de abril. “La vicia antiguamente tenía un propósito más forrajero. Hoy su mayor uso tiene que ver con ser un cultivo de servicio dentro de rotaciones que buscan aumentar la perforación del suelo y la incorporación de nitrógeno biológico”, explicó.

Beneficios para el suelo y los cultivos

El ingeniero señaló que la combinación con otras especies maximiza sus ventajas: “Mezclar la vicia con avena, trigo, raigrás o brásicas como colza y carinata tiene sus ventajas, ya que cada especie aporta algo diferente al suelo”, afirmó. Además, detalló: “En épocas sin cultivos de grano estamos generando beneficios al suelo de forma escalonada. La vicia aporta nitrógeno biológico, las brásicas ayudan a perforar el suelo y las gramíneas aportan estructura radicular y carbono”.

Sobre el manejo, comentó: “Se puede sembrar con sembradora o al voleo. Requiere fertilización, especialmente fósforo, y atención a plagas como arañuela y pulgón, además de la enfermedad ramularia, que avanza rápido en cultivos aplastados y fríos”.

Veik explicó la importancia de esta estrategia para reducir costos a largo plazo: “Estamos nutriendo al suelo para que el suelo nutra a los cultivos. El nitrógeno fijado pasa a formar parte de la materia orgánica joven, lo que mejora la fertilidad del suelo y permite mejores rendimientos en maíz, trigo o soja”.

Resultados concretos en Entre Ríos

El experto compartió ejemplos que avalan estas prácticas: “Lotes que antes rendían 18 a 20 quintales, manejados con agricultura sustentable, llegaron a producir 42,5 quintales de soja. Incluso en campañas de sequía, los lotes bien manejados rindieron 500 kg más que los mal manejados. Los suelos vertisoles responden rápido a estas prácticas”, aseguró.

Sobre la adopción de la vicia, señaló que el cambio de lógica es clave: “Muchos productores la usan pensando solo en ahorro de fertilizante, pero lo importante es tener un suelo fuerte y saludable, protegerlo de la erosión, generar rotaciones y evitar labranza innecesaria. La vicia calza muy bien dentro de un sistema sustentable, pero por sí sola no alcanza”.

MOVIENDO EL AVISPERO - AGRICULTURA SUSTENTABLE: LA APUESTA POR LA VICIA

Veik también resaltó la importancia del staff de profesionales en agronomía con el que cuenta Entre Ríos: “Tenemos una facultad de agronomía de la UNER, una facultad privada en la costa del Uruguay y además investigaciones del INTA de excelente nivel”. Según él, estos recursos permiten que los productores accedan a información confiable y gratuita, y añadió: “Nuestra provincia tiene suelos muy particulares que no existen en el resto de la Argentina. Con lo cual aprovechen la información que existe, que es muy valiosa, que está disponible en forma gratuita”.

Para aquellos interesados en profundizar, Veik recomendó seguir sus redes: “Me pueden buscar en Instagram, TikTok y YouTube como Víctor Veik. Mis videos son técnicos, con alto contenido de valor agregado, destinados a productores y colegas interesados en agricultura sustentable”.