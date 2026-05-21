Qué es un anticiclón y cómo afecta en Entre Ríos y gran parte del país

El meteorólogo Sergio Jalfin estuvo presente en el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7 todos los jueves de 16:30 a 17:30 horas, y explicó cómo el anticiclón influye en el clima regional. “Va a hacer frío y, por suerte, sin lluvia. Mañana la mínima será de cinco grados y la máxima de 13ºC con cielo algo nublado. El fin de semana habrá buen tiempo, con bastante sol y con máximas de 16 a 19 grados y mínimas de 6ºC”, detalló.

Según Jalfin, la estabilidad se debe al sistema de alta presión: “Un anticiclón es un sistema de alta presión que está dominando buena parte del centro y el norte de Argentina, provocando ausencia de lluvias y tampoco tenemos ningún tipo de alerta meteorológico”. Esto significa que las condiciones climáticas se mantendrán estables, con días soleados y noches frías.

“Hace muchos días que está estable el tiempo y no tenemos ingreso de humedad significativos y tampoco frentes cálidos y eso estabiliza la atmósfera y el aire frío por muchos días. Eso se mantiene en el tiempo dado que no hay ninguna proyección que vaya a cambiar al menos hasta el lunes o martes próximo”, agregó el meteorólogo.

Foto: Elonce.

Inicio de semana más templado

El comienzo de la próxima semana presentará un leve ascenso de las temperaturas. Jalfin aseguró: “Va a ser un poco más templado el inicio de la próxima semana con máximas de 18 a 20 grados y mínimas promediando los 10 a 12ºC”. Aunque el anticiclón siga presente, se esperan ligeros cambios en la circulación del aire que permitirán un clima más templado.

Entre Ríos y otras provincias del centro y norte del país podrán disfrutar de cielos despejados y sin precipitaciones, lo que facilita actividades al aire libre y el desarrollo de eventos. La estabilidad del anticiclón asegura que no se prevén fenómenos extremos ni alertas meteorológicas.