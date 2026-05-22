Con desfile de bastoneras, música y danzas celebraron la Revolución de Mayo en una calle de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La escuela Bavio y la obra social OSFA realizaron un festejo patrio en calle Bavio con bastoneras, música, chocolatada y participación familiar. "No hay que perder las tradiciones", valoró una de las presentes.
Un colorido festejo patrio se realizó este viernes en calle Ernesto Bavio de Paraná, donde familias, docentes y alumnos participaron de una jornada especial organizada por la comunidad educativa de la escuela primaria N°6, en el marco de los actos por la Revolución de Mayo.
Durante la celebración, que fue organizada junto a la sede local de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), se presentaron las bastoneras "Guardia del Paraná", grupos folclóricos y la Banda Militar del Comando de la II Brigada Blindada del Ejército Argentino.
Tradición y espíritu patrio en la calle
Niños, docentes y trabajadores participaron vestidos con trajes de época, recreando escenas vinculadas a la Revolución de Mayo y compartiendo chocolatada, bizcochitos y escarapelas.
“No hay que perder las tradiciones, creo que esto es algo que hay que conservar, el sentido de pertenencia de nuestra bandera y hay que valorarlo”, expresó Sandra, trabajadora de OSFA.
Otra de las asistentes, María Rosa, vecina del barrio Cuarteles, contó que decidió acercarse especialmente al acto patrio porque “me gusta festejar la patria” y destacó que este tipo de actividades “enriquecen la cultura y los valores”.
La directora de la escuela primaria Nº6 "Ernesto Bavio", Mayra Mendoza, explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de OSFA y valoró el trabajo articulado para concretar el encuentro. “Los chicos lo disfrutan muchísimo. Están las familias acompañando y es una linda oportunidad para salir a la calle con ellos”, sostuvo la directiva.
En relación a la fecha patria, Mendoza mencionó que con los alumnos “se trabaja el consenso, el poder acordar distintas situaciones, las opiniones y, por ahora, los resultados fueron positivos porque se lograron buenas cosas, pero siempre hay un tire y afloje de algunos”.
Además, agradeció la colaboración de la Municipalidad de Paraná para gestionar el corte de calle y aportar elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.
La actividad se desarrolló sobre calle Bavio, entre Italia y Libertad, donde el tránsito permaneció interrumpido mientras se llevaban adelante distintas propuestas culturales y recreativas para los vecinos.
Juegos, historia y aprendizaje
Las docentes de Nivel Inicial explicaron que durante toda la semana trabajaron contenidos relacionados con la Revolución de Mayo a través de juegos y propuestas didácticas adaptadas a los más pequeños.
“Les llama mucho la atención descubrir cómo era la vida antes, cómo se vestían o que no había lavarropas”, relató una de las maestras durante la jornada.
La celebración culminó entre aplausos, música y el entusiasmo de los chicos, que cerraron la actividad con un fuerte “¡Viva la patria!” frente a vecinos y familias presentes.