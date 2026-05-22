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Paraná Festejos patrios

El desfile del 25 de Mayo se realizará en barrio Aatra de Paraná y habrá locro solidario

Las actividades oficiales por el 25 de Mayo en Paraná continuarán en barrio Aatra con desfile cívico militar, tedeum y propuestas solidarias. Vecinos preparan un locro para colaborar con una estudiante de arquitectura, supo Elonce.

22 de Mayo de 2026
Desfile patrio por el 25 de Mayo
Desfile patrio por el 25 de Mayo Foto: archivo

REDACCIÓN ELONCE

Las actividades oficiales por el 25 de Mayo en Paraná continuarán en barrio Aatra con desfile cívico militar, tedeum y propuestas solidarias. Vecinos preparan un locro para colaborar con una estudiante de arquitectura, supo Elonce.

La Municipalidad de Paraná confirmó que las actividades centrales por el 25 de Mayo continuarán este año en barrio Aatra, donde se realizará el tradicional desfile cívico militar sobre calle Almirante Guillermo Brown. Además, vecinos organizarán un locro solidario para recaudar fondos destinados a una estudiante de arquitectura.

 

La jornada comenzará el lunes a las 8 con el izamiento de la bandera en Plaza 1º de Mayo y luego se trasladará al barrio, donde se celebrará el Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret.

 

Posteriormente se desarrollará el desfile del que participarán escuelas, clubes, colectividades, fuerzas armadas e instituciones de la ciudad.

Un barrio con fuerte sentido patriótico

 

Desde la comisión vecinal destacaron la emoción de recibir el acto oficial por el Día de la Patria y convocaron a los vecinos a embanderar viviendas y comercios.

 

“Es una emoción siempre conmemorar un día patrio. Somos una comunidad netamente malvinista y con un fuerte sentido de patria”, expresó a Elonce la presidenta de la vecinal, Carolina Lavallen.

También informaron que el domingo desde las 17 comenzarán los cortes de tránsito sobre calle Brown, entre Gobernador Crespo y Provincia de Entre Ríos, para el armado del escenario y la decoración del sector.

Locro solidario para ayudar a una estudiante

 

En paralelo a las actividades patrias, vecinos del barrio prepararán un locro solidario cuya recaudación será destinada a colaborar con una joven estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.

 

Luz Ramírez, vicepresidenta de la comisión vecinal, contó que las ventas permitirán completar el pago de una computadora necesaria para cursar la carrera universitaria. “La compu salía dos millones de pesos y mi abuelo se ofreció a comprármela; mientras, a través de lo recaudado con la venta de porciones de locro y de docenas de empanadas, le iba devolviendo de a poco”, repasó.

 

“Con esta venta podría saldar la última cuota que me queda”, explicó la joven, quien indicó que las porciones tienen un valor de 10 mil pesos.

Convocatoria abierta para el festejo patrio

 

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de las actividades y colaborar con la propuesta solidaria. El locro se ofrecerá en el salón del barrio Aatra, ubicado sobre calle Brown al 2200.

 

Los vecinos podrán adquirir porciones previamente reservadas al 343 5120296 o acercarse durante la jornada patria para comprar en el lugar.

 

Además, recordaron que habrá restricciones de tránsito y estacionamiento debido al montaje del desfile y el escenario principal para las celebraciones del 25 de Mayo en Paraná.

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