Fito Páez presentó “Novela” y parte del público reaccionó con silbidos y reclamos

El cantante Fito Páez protagonizó una noche tensa en el Movistar Arena durante la presentación de su nuevo disco “Novela”, en un recital que terminó marcado por silbidos, abucheos y reclamos de parte del público.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió este miércoles 20 de mayo cuando el artista comenzó el concierto interpretando canciones de su nuevo trabajo discográfico. Aunque en los primeros minutos hubo expectativa entre los asistentes, con el correr del show comenzaron las manifestaciones de desaprobación dentro del estadio.

El recital tuvo una duración cercana a las tres horas y, en distintos momentos, parte del público mostró su descontento tanto por el repertorio elegido como por algunos aspectos de la organización del espectáculo.

El momento de tensión durante el recital

En medio del show, Fito Páez hizo referencia directa a los silbidos y pidió mayor acompañamiento de los espectadores cuando comenzó a interpretar canciones más conocidas de su carrera.

“Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar. No te escucho, man. Lo que pasó antes, pasó. Ahora canten”, expresó el músico desde el escenario.

"Fito Páez" Porque fue silbado por su propio público al tocar completo su último álbum de 25 canciones que nadie había escuchado. pic.twitter.com/A3FVit08bk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 21, 2026

Mientras tanto, algunos asistentes comenzaron a retirarse del lugar o permanecían utilizando sus celulares y recorriendo los sectores gastronómicos del estadio.

En redes sociales también aparecieron críticas vinculadas al desarrollo del espectáculo. “¿Quién es el telonero de hoy?” y “Devuélvannos la plata”, fueron algunos de los comentarios publicados por usuarios tras el recital.

😳🎤 “AHORA CANTEN AHÍ ATRÁS” Fito Páez fue abucheado en el Movistar Arena después de tocar durante gran parte del show canciones de su último álbum. Cuando llegaron los clásicos, el músico lanzó una frase filosa contra quienes lo ABUCHEARON.pic.twitter.com/mr2zOcz44k — FARANDULA (@farandulArgOK) May 21, 2026

Las críticas por el repertorio y el horario

Parte del malestar estuvo relacionado con la decisión artística de presentar de manera extensa el nuevo álbum “Novela”, algo que el propio artista ya había anticipado previamente en sus redes sociales.

“¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no? Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”, había escrito días antes del recital.

Además, varios espectadores cuestionaron que el concierto comenzara alrededor de media hora más tarde de lo previsto y señalaron dificultades para seguir el show desde algunos sectores del estadio.

“No vine a ver su álbum nuevo”, expresó una de las personas que manifestó su descontento en redes sociales después del recital de Fito Páez.