Prohibieron productos de limpieza por irregularidades sanitarias

La ANMAT prohibió en todo el país la venta, distribución y publicidad de productos domisanitarios de la marca Maxus por carecer de habilitación sanitaria.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca “Maxus” por no contar con registro sanitario habilitante.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 3064/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios del organismo nacional.
Según detalló la resolución, los productos eran promocionados y vendidos a través de la página web de la firma, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Entre los artículos detectados figuraban desinfectantes, limpiapisos, lavandina en polvo, detergentes, desengrasantes, productos para piletas, suavizantes, aromatizantes y shampoo para autos, entre otros.
Detectaron productos sin autorización sanitaria
La ANMAT informó que ninguno de los productos de la marca Maxus se encontraba inscripto ante el organismo ni registrado en la provincia de Buenos Aires, donde funcionaría la empresa responsable.
Ante esta situación, el organismo notificó a la firma ubicada en Lisandro de la Torre 4117, en la localidad bonaerense de Caseros. En febrero de este año, la empresa respondió que cesaría la fabricación, distribución y comercialización de los productos hasta regularizar la situación normativa.
Sumario sanitario y prohibición nacional
La ANMAT consideró que la comercialización de estos productos incumplía distintas normativas sanitarias vigentes vinculadas a productos domisanitarios.
Por este motivo, además de prohibir su venta y publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas digitales, el organismo dispuso el inicio de un sumario sanitario contra la firma y su responsable.
La resolución remarcó que la medida busca proteger a potenciales usuarios y consumidores debido a que “se desconocen las condiciones de manufactura” de los productos comercializados.