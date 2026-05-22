Millonario robo a un repartidor: recuperaron parte del dinero y hubo detenciones

La Policía realizó cuatro allanamientos en Nogoyá tras el robo de una mochila con más de cinco millones de pesos desde un camión de reparto. Hubo tres detenidos y secuestraron gran parte del dinero.
El pasado 19 de mayo se radicó una denuncia en Nogoyá por el robo de una mochila que contenía 5.200.000 pesos en efectivo. El dinero había sido robado desde el interior de un camión de reparto de productos avícolas mientras el conductor realizaba tareas de descarga en un comercio de la ciudad.
Según se informó a Elonce, el vehículo se encontraba sin medidas de seguridad al momento del hecho, situación que fue aprovechada por los autores del robo.
Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal inició distintas tareas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar medidas judiciales.
Por disposición de la Justicia se realizaron cuatro allanamientos y registros domiciliarios en el barrio 77 Viviendas de Nogoyá, los cuales arrojaron resultados positivos.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron distintos elementos de interés para la causa y recuperaron la suma de 4.623.700 pesos en efectivo.
Además, fueron detenidos tres hombres de 50, 47 y 30 años, quienes quedaron alojados en la Jefatura Departamental Nogoyá a disposición de la Justicia interviniente.
Fuentes policiales señalaron que la investigación continúa y que se siguen realizando diligencias vinculadas a la causa para determinar la participación de otras personas y avanzar en el esclarecimiento total del hecho.