Trágico accidente laboral: un obrero quedó enganchado a un camión volcador, se asfixió y murió

Murió asfixiado. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles en la localidad de Paso de la Patria, Corrientes, cuando efectivos policiales de la Comisaría Segunda, en colaboración con la unidad fiscal en turno, tomaron conocimiento de un accidente laboral ocurrido cerca de las 9 sobre calle Prefectura.

Accidente mientras trabajaba en un camión

El hombre, identificado con el apellido Ríos, de 43 años, se encontraba realizando trabajos en un camión tipo volcador Ford F-700. Según las primeras diligencias, al descender e intentar aparentemente destrabar el volcador para realizar una descarga, quedó accidentalmente enganchado por su abrigo con el vehículo en marcha, publicó Diario Época.

Esta situación provocó asfixia y su posterior fallecimiento en el lugar.

Investigación en curso

La Policía y la fiscalía continúan investigando las causas y circunstancias del accidente para esclarecer los detalles del hecho. En la Comisaría Segunda se prosiguen con los trámites legales y las actuaciones necesarias para completar la investigación.