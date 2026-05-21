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Policiales Corrientes

Trágico accidente laboral: un obrero quedó enganchado a un camión volcador, se asfixió y murió

Un hombre de 43 años perdió la vida mientras realizaba tareas en un camión volcador en Paso de la Patria. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

21 de Mayo de 2026
Se habría atorado con su abrigo.
Se habría atorado con su abrigo.

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de 43 años perdió la vida mientras realizaba tareas en un camión volcador en Paso de la Patria. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

Murió asfixiado. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles en la localidad de Paso de la Patria, Corrientes, cuando efectivos policiales de la Comisaría Segunda, en colaboración con la unidad fiscal en turno, tomaron conocimiento de un accidente laboral ocurrido cerca de las 9 sobre calle Prefectura.

 

Accidente mientras trabajaba en un camión

 

El hombre, identificado con el apellido Ríos, de 43 años, se encontraba realizando trabajos en un camión tipo volcador Ford F-700. Según las primeras diligencias, al descender e intentar aparentemente destrabar el volcador para realizar una descarga, quedó accidentalmente enganchado por su abrigo con el vehículo en marcha, publicó Diario Época.

Esta situación provocó asfixia y su posterior fallecimiento en el lugar.

Investigación en curso

 

La Policía y la fiscalía continúan investigando las causas y circunstancias del accidente para esclarecer los detalles del hecho. En la Comisaría Segunda se prosiguen con los trámites legales y las actuaciones necesarias para completar la investigación.

Temas:

camión Asfixia obrero Accidente laboral Corrientes Paso de la Patria
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