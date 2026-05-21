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Policiales Juicio por jurados en Victoria

Condenaron a 18 años de prisión a un hombre por abuso sexual agravado

El acusado fue declarado culpable por un jurado popular tras un juicio realizado a puertas cerradas. La condena fue dictada por el juez Darío Crespo.

21 de Mayo de 2026
Nuevo juicio por jurados.
Nuevo juicio por jurados. Foto: (Archivo).

El acusado fue declarado culpable por un jurado popular tras un juicio realizado a puertas cerradas. La condena fue dictada por el juez Darío Crespo.

El delito contra la integridad sexual derivó en una condena de 18 años de prisión efectiva para un hombre juzgado por un jurado popular en la ciudad de Victoria. El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, lo halló responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado.

 

La sentencia recayó sobre E.D.A., quien fue considerado “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y la guarda, reiterado y en concurso real”.

 

El juicio se desarrolló entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo en la sede del Colegio de la Abogacía de Victoria. El debate oral se realizó a puertas cerradas debido a la naturaleza de los delitos investigados.

 

Medidas y participación judicial

 

El jurado popular declaró “culpable” al imputado, tras lo cual el magistrado encabezó la audiencia de cesura y definió la pena de prisión efectiva por 18 años, además de las accesorias legales correspondientes.

Asimismo, el juez dispuso prisión preventiva domiciliaria para el condenado, con autorización de salidas laborales en días, horarios y lugares previamente determinados por la Justicia.

 

También dictó medidas de protección hacia todas las personas vinculadas a la causa, las cuales permanecerán vigentes hasta que la resolución quede firme y ejecutoriada.

 

Intervinientes en el proceso

 

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Eduardo Horacio Guaita, mientras que las defensoras públicas María Emilia Terraza y Agustina Quattrochi ejercieron la defensa técnica del acusado.

 

En representación del Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet, según se informó oficialmente desde el Poder Judicial.

 

El proceso judicial constituyó el juicio por jurados número 160 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Temas:

Gualeguay Victoria Juicio por jurados jurado popular
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