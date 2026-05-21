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Club Sportivo Urquiza celebrará 100 años con deporte, locro, familia y festejos

El Club Sportivo Urquiza cumple un siglo de vida y lo celebra con sus jóvenes deportistas, una venta de locros y torneos de fútbol y vóley abiertos al público.

21 de Mayo de 2026
El 6 de junio habrá cena show.
El 6 de junio habrá cena show. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Club Sportivo Urquiza cumple un siglo de vida y lo celebra con sus jóvenes deportistas, una venta de locros y torneos de fútbol y vóley abiertos al público.

El Club Sportivo Urquiza, emblema de la ciudad y referente deportivo, celebrará sus 100 años con actividades abiertas al público y un reconocimiento especial a los jóvenes que forman parte de la institución. La comisión directiva destacó el compromiso de las familias y de los entrenadores para mantener viva la pasión por el deporte entre los chicos.

Nicolás, jugador de la quinta división 2010, contó: “Acabamos de practicar tremendamente. Venimos a ganarle de a Peña 3 a 1. Es la rivalidad de siempre y vamos ganando por 3 a 1 desde el domingo”.

Jerónimo, otro integrante de la categoría, agregó: “Ya juego hace un año acá. Me gusta venir a las prácticas tres veces por semana. Sentimos amor, cariño y gratitud por el club. Todos juntos hacemos familia dentro y fuera de la cancha”.

 

Actividades para toda la comunidad

 

La presidenta del club, María Galván, adelantó los eventos que formarán parte de la celebración: “El día lunes vamos a hacer una venta de locro a partir de las 13 horas. Cada porción costará 8000 pesos, y también habrá promoción 2 por 15. Además, habrá torneos de fútbol 7 en la cancha auxiliar y de vóley en el microestadio. Invitamos a toda la comunidad a participar y disfrutar de las instalaciones abiertas durante todo el día”.

Sobre la cocina del locro, Galván explicó: “El encargado será Pedro Ramírez, exjugador muy reconocido en la zona, alias Perico. También colaborará mi papá, Maroncho. Se preparará con maíz, porotos, patita, cuerito, chorizo, falda, carne y verduras clásicas como zapallo, que le da un dulzor especial”.

Los festejos se extenderán hasta junio con la celebración oficial del centenario. “El 3 de junio compartiremos una merienda para todos los chicos del club. Habrá juegos y una torta gigante para festejar los 100 años de la institución. Luego, el 6 de junio, realizaremos la gran fiesta con cena-show en el microestadio”, agregó la presidenta.

 

Un club que fomenta la pasión deportiva

 

Erica Aquino, jugadora juvenil, describió su experiencia: “Nos gusta venir a practicar. Compartir con compañeros es hermoso y sentimos que somos una familia dentro y fuera de la cancha”.

Club Sportivo Urquiza cumplirá 100 años el próximo 3 de junio

María Galván destacó la dedicación de la comisión directiva y de los entrenadores: “Realmente un aplauso para esta comisión. Todos los chicos vienen uniformados a practicar deporte y eso demuestra el compromiso de la institución con la formación integral de los jóvenes”.

El Club Sportivo Urquiza, con 100 años de historia, no solo celebra un siglo de vida institucional, sino que también refuerza sus valores de comunidad, disciplina y pasión deportiva, consolidando su lugar como referente de la región y ejemplo de inclusión y formación de jóvenes a través del deporte.

Temas:

Club Sportivo Urquiza aniversario Locro
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