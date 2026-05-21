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Economía Informe de coyuntura industrial

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Entre Ríos registró crecimiento del empleo industrial frente a la caída nacional. Según un informe, en Entre Ríos creció 0,5 por ciento interanual durante 2026, mientras que a nivel nacional cayó 3,6 por ciento, según informó la UIER.

21 de Mayo de 2026
Empleo Industrial en Entre Ríos.
Empleo Industrial en Entre Ríos. Foto: (Archivo).

Entre Ríos registró crecimiento del empleo industrial frente a la caída nacional. Según un informe, en Entre Ríos creció 0,5 por ciento interanual durante 2026, mientras que a nivel nacional cayó 3,6 por ciento, según informó la UIER.

Las medidas impulsadas por el gobierno provincial para acompañar al sector privado comienzan a mostrar resultados concretos. En un contexto nacional complejo para la actividad industrial, Entre Ríos logra diferenciarse con indicadores positivos en materia de empleo registrado.

 

Según el informe de Coyuntura Industrial de Entre Ríos elaborado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), durante 2026 el empleo industrial registrado en la provincia creció 0,5 por ciento interanual, mientras que el promedio nacional mostró una caída del 3,6 por ciento.

 

Desde el gobierno provincial destacaron que estos resultados responden a una política sostenida de acompañamiento al sector productivo, basada en incentivos a la inversión, mejora de la competitividad y diálogo permanente con las empresas.

 

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, señaló que "detrás de esos números hay medidas prácticas. Entre Ríos cuenta con un Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) que ya proyecta 2.000 empleos privados y comienza a materializarse en inversiones reales dentro del territorio provincial".

 

El funcionario también remarcó otros factores que contribuyen al desempeño provincial como "una actualización impositiva por debajo de la inflación, la energía eléctrica más accesible de la Región Centro y el diálogo permanente con el sector empresarial son parte de esta política".

 

El dinamismo también se refleja en el sector agropecuario. Las exportaciones entrerrianas cerraron 2025 con un récord histórico de 2.116 millones de dólares, impulsadas principalmente por productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

 

Con una estrategia orientada a fortalecer la competitividad, promover inversiones y ampliar las oportunidades comerciales, Entre Ríos consolida un camino propio para sostener el empleo privado y potenciar el desarrollo productivo en toda la provincia.

Temas:

empleo registrado Industria Entre Ríos Gobierno provincial
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