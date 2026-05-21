El dólar oficial bajó $10 y cerró el jueves en $1420

A nivel minorista, el dólar bajó $10 a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.833. Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.423,47,
El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva este jueves y la distancia con el techo de la banda alcanzó su nivel más alto en 11 meses, en una otra atravesada por la fuerte liquidación de divisas del sector agroexportador y por la atención creciente del mercado sobre la dinámica de reservas del Banco Central (BCRA).
Se supo que el tipo de cambio cayó $7,5 a $1.389,5 para la venta en el segmento mayorista y la cotización sigue lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó en $1.742,24, con una brecha del 25,4%, la más alta desde 18 de junio de 2025. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s512,7 millones.
En tanto, los contratos de futuros operaron con bajas generalizadas en tramos de 2026 y 2027. El mercado local estima que el dólar mayorista se ubicará a $1.396 para fines de mayo y a $1.610 a fines de diciembre. En total, se transaccionaron unos u$s1.053 millones.
A nivel minorista, el dólar bajó $10 a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.833. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar alcanzó un promedio ponderado de $1.411,66.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.423,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.480, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 6,5%. En tanto, el dólar blue retrocedió $5 a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.
Más allá de la estabilidad actual, los analistas mantienen la atención puesta sobre la capacidad del Banco Central para reforzar reservas antes del segundo semestre, período donde históricamente crece la demanda de cobertura cambiaria.
Se supo que el Gobierno apuesta a aprovechar esta ventana de fuerte ingreso estacional de dólares para fortalecer la posición externa y sostener la estabilidad financiera. Sin embargo, el mercado empieza a preguntarse qué ocurrirá cuando la oferta del agro pierda intensidad y la demanda de pesos siga mostrando debilidad.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, reconoció recientemente que la recuperación de la demanda de dinero avanza más lento de lo esperado, un dato que para varias consultoras se transformó en uno de los principales desafíos del programa económico.