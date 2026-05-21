Desde la Facultad de Trabajo Social piden "que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario"

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), destacaron la importancia de la educación pública y pusieron en evidencia la crisis que atraviesan las universidades nacionales.
Autoridades de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), destacaron la importancia de la educación pública y pusieron en evidencia la crisis que atraviesan las universidades nacionales.
La decana de la facultad, María Rosana Pieruzzini, expresó a Elonce que “pedimos que el gobierno aplique la ley. Hay una ley sancionada por el Congreso Nacional, que necesitamos que se cumpla. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la vida real de nuestras y nuestros estudiantes, de nuestras y nuestros trabajadores, docentes y no docentes”.
La decana remarcó el impacto de la reducción de fondos: “Hoy los fondos de transferencias del sistema nacional se han reducido en un 45% a nuestras universidades. Tenemos casi el 50% menos para organizarnos y para atender todas las necesidades de lo que significa una institución universitaria”.
Asimismo, se refirió a la declaración elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los gremios: “Tiene que ver con la necesidad de que se establezcan paritarias, que el gobierno convoque a una paritaria con las universidades. ¿Qué significa? La posibilidad de poner en una mesa la necesidad de discutir el aumento del salario docente y no docente, que están en una situación extrema. Los salarios están por debajo de los índices de pobreza”.
La declaración también solicita apertura al diálogo con el gobierno nacional y atención a los hospitales universitarios, aunque aclaró que esta última situación no aplica específicamente a Entre Ríos.
La decana recordó la trayectoria de la facultad, que este año cumple 60 años de existencia: “Siempre tuvo un eje muy importante, que es cuidar una organización que brinda educación pública de calidad y atiende al derecho de la educación superior para todas y todos nuestros ciudadanos de Entre Ríos”.
Destacó además la oferta académica de la institución: “Nuestra facultad tiene cuatro carreras de grado, más otras tecnicaturas de pregrado, más otros posgrados. Es decir, una universidad que tiene una oferta educativa ampliada y diversa, pero en todos los casos atienden a las necesidades del territorio de Entre Ríos. Si no tenemos esta facultad y no tenemos esta universidad, nos quedamos sin esos profesionales como provincia”.
Sobre la sostenibilidad de la universidad, señaló: “Hoy la pregunta es, ¿cómo hace para sustentarse? Sin dudas con un gran riesgo y en peligro de restringirse… se están dictando clases, se están dictando mesas de examen, se están realizando concursos de ayudantías docentes, de apoyo a la docencia… se hace un trabajo de las distintas áreas para sostener esta institucionalidad”.
Finalmente, cuantificó la pérdida de poder adquisitivo: “Tanto docentes como no docentes tienen una pérdida de poder adquisitivo muy grande, de un 35% e implica la pérdida de lo que significarían siete salarios”. Elonce.com