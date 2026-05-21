Paro docente: AGMER afirma que la adhesión “rondó el 80%” y reiteró reclamos

El paro docente en Entre Ríos volvió a evidenciar la tensión entre el Gobierno provincial y los gremios educativos. El secretario general de AGMER, Abel Antivero, aseguró a Elonce que la adhesión a la medida de fuerza “rondó el 80%” y rechazó los datos oficiales que indicaron una asistencia del 71% a las aulas.

El dirigente sindical sostuvo que “por supuesto no coincidimos” con las cifras difundidas por el Ejecutivo entrerriano. “Nosotros detectamos que aproximadamente tenemos casi un 80% de acatamiento a la medida de fuerza, por lo tanto está lejos de la lectura que hace el gobierno en este momento”, afirmó.

La protesta se desarrolló en el marco de una serie de reclamos que el gremio viene sosteniendo desde hace meses. Entre ellos, se destacan las demandas salariales, el rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno y problemas vinculados a infraestructura escolar y partidas alimentarias para comedores.

Reclamo salarial y rechazo a la reforma previsional

Antivero explicó que el paro docente en Entre Ríos tuvo múltiples ejes de discusión. “Nuestra medida de fuerza tiene que ver con el reclamo salarial y con la resistencia a la reforma previsional”, expresó el titular de AGMER al dialogar con Elonce.

En ese sentido, cuestionó que el proyecto previsional aún no haya sido presentado públicamente de manera integral. “Es una iniciativa que el Poder Ejecutivo pretende ingresar en la Cámara de Senadores o Diputados, pero que todavía no termina de socializar ni de darse a conocer a la sociedad”, manifestó.

El dirigente también vinculó el conflicto a otras problemáticas que afectan al sistema educativo provincial. “Hay cuestiones generales que tienen que ver con lo edilicio y con las partidas de comedores que no han llegado”, remarcó. Según indicó, algunas escuelas ya advirtieron que podrían dejar de brindar el servicio alimentario debido a la falta de recursos.

“El aumento es insuficiente”, sostuvo AGMER

Uno de los puntos centrales del reclamo sindical continúa siendo la discusión paritaria. AGMER rechazó la propuesta salarial del 3,5% ofrecida por el Gobierno provincial y consideró que el incremento no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

“Ese porcentaje representa entre 20.000 y 40.000 pesos y entendemos que no es suficiente de acuerdo a nuestra demanda”, señaló Antivero. Además, afirmó que el sector docente todavía arrastra diferencias inflacionarias correspondientes a meses anteriores.

“Seguimos diciendo que se nos adeuda la inflación de diciembre, enero, febrero, marzo y ahora también abril”, afirmó el secretario general del gremio docente.

Para AGMER, el deterioro económico afecta no solo a los trabajadores de la educación sino también al conjunto de la comunidad. “Es un contexto económico que apremia no solamente a los docentes, sino a toda la comunidad”, sostuvo el dirigente sindical durante la entrevista con Elonce.

Críticas al Gobierno por aumentos por decreto

Durante la entrevista, Antivero reconoció que existen canales de diálogo abiertos con el Consejo General de Educación en distintos aspectos administrativos y pedagógicos. Sin embargo, marcó fuertes diferencias en el plano salarial.

“En otros temas hay comunicación permanente y no podemos decir que no hay diálogo”, aclaró. No obstante, cuestionó duramente la decisión del Gobierno de avanzar con incrementos salariales por decreto.

“Hay una delgada línea roja en el ámbito paritario, porque el gobierno expresa que no se ha retirado de la paritaria, pero al mismo tiempo ningunea ese ámbito dando un aumento por decreto sin nuestro consentimiento”, criticó.

Según el dirigente, esa metodología “no responde al carácter ni a la naturaleza de lo que implica una paritaria”. Por ese motivo, sostuvo que la relación entre el gremio y el Ejecutivo provincial atraviesa un momento de fuerte conflictividad.

Recolección de firmas y nuevas medidas

En el marco de la jornada de protesta, AGMER también avanzó con la recolección de firmas contra la reforma previsional. La iniciativa busca conformar un petitorio que será presentado ante las cámaras legislativas provinciales.

Antivero indicó que la campaña se desarrolló junto a otros sindicatos y organizaciones de trabajadores. “En distintos lugares de la provincia seguimos juntando firmas en el marco de la conformación de un petitorio para presentar ante Senadores y Diputados”, explicó.

Asimismo, destacó el acompañamiento recibido por otros sectores sindicales durante la jornada de lucha. “Compañeros de ATE, compañeros de AGMER y municipales han estado acompañando esta jornada”, señaló desde la ciudad de San José de Feliciano.

El dirigente confirmó además que el próximo 29 de mayo se realizará un congreso sindical en Rosario del Tala, donde AGMER definirá los pasos a seguir frente al conflicto. “Vamos a seguir visualizando nuestra situación en los dos aspectos principales, que son lo salarial y lo previsional”, concluyó.