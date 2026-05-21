Arranca la Liga Provincial Femenina de Básquet: Talleres inicia una nueva ilusión

La cuenta regresiva llegó a su fin para el básquet femenino entrerriano. Este fin de semana comenzará oficialmente la temporada 2026 de la Liga Provincial Femenina de Mayores, certamen que contará con ocho equipos de distintos puntos de Entre Ríos y que volverá a poner en escena el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Uno de los protagonistas será el Club Atlético Talleres de Paraná, que hará su estreno el domingo a las 20 frente a Urquiza de Santa Elena, en el estadio de calle Yrigoyen 593. El equipo dirigido por Diego Noé afrontará una nueva competencia provincial con un plantel joven, reforzado y con grandes expectativas luego de la destacada campaña realizada el año pasado.

Las jugadoras Sol Ballejos y Malena Vidóz, integrantes del primer equipo, compartieron sus sensaciones con Elonce en la previa del debut. “Hemos preparado el equipo entre todas, tuvimos algunos refuerzos grandes también, entrenando mucho. Ya nos toca”, señalaron sobre la puesta a punto del plantel para el inicio de la competencia.

Un plantel joven con experiencia y sentido de pertenencia

Talleres mantuvo la base juvenil que alcanzó las semifinales en la última edición del torneo y sumó nombres de experiencia para potenciar el grupo. Entre las incorporaciones aparece Rocío Mansilla, jugadora proveniente del Club Echague, destacada por su trayectoria en este tipo de competencias.

Sobre la preparación, las jugadoras remarcaron que el enfoque estuvo puesto especialmente en la intensidad física. “Hace unos dos meses dijimos: ‘Vamos a centrarnos más que nada en los equipos que nos vamos a enfrentar’. Hay equipos que tienen mucho físico, corren mucho y te juegan mucho eso, así que estamos trabajando mucho la parte física”, explicaron.

El antecedente inmediato alimenta la ilusión del “Rojo”. Talleres cayó en semifinales frente a Rocamora, aunque lo hizo con un plantel conformado casi íntegramente por jugadoras U21. “Nos fue mejor de lo que esperábamos, siendo muchas juveniles”, reconocieron, valorando el crecimiento colectivo conseguido en la edición anterior.

Además, el regreso de Johanna Puchetti genera entusiasmo dentro y fuera de la cancha. La histórica jugadora volverá a integrar el plantel tras la maternidad y aportará experiencia a un grupo con muchas jóvenes surgidas de las inferiores. “Una jugadora con mucha jerarquía que motiva más a las U21 y hasta las más chicas que aspiran a llegar al primer equipo”, destacaron.

El crecimiento del torneo y el esfuerzo para competir

La edición 2026 de la Liga Provincial Femenina contará con mayor cantidad de equipos respecto al año pasado. Además de Talleres y Unión de Crespo, participarán Urquiza de Santa Elena, Tomás de Rocamora, San Isidoro y Regatas de Concepción del Uruguay, Social Federación y Central Entrerriano de Gualeguaychú.

“Está bueno porque si no se vuelve corto”, señalaron sobre el crecimiento del certamen, aunque también remarcaron las dificultades económicas que atraviesan los clubes y las jugadoras para afrontar los costos de participación.

Sin apoyo estatal, el equipo debió organizar distintas actividades para reunir fondos. “Arrancamos haciendo ventas, vendimos pasta, pizzas, hubo un bingo en el club y nos pusimos a vender tortas fritas y conos de papas fritas intentando recaudar”, contaron. También lograron sumar sponsors privados que colaboran con el proyecto deportivo.

Además, están juntando dinero para costear la Liga, que representa un gasto considerable, mediante contribuciones a Mercado Pago: primera.talleres, a nombre de Eugenia Paira, una de las jugadoras del plantel que dirige Noé.

Malena Vidóz, oriunda de Santa Fe y estudiante de Psicología en Paraná, explicó además cómo el básquet y la carrera universitaria se complementaron en su decisión de llegar a Talleres. “Fue una motivación de los dos lados. Elegí Paraná por la carrera y también por el nivel de básquet, que es muy alto y tiene mucho renombre”, expresó.

La importancia del acompañamiento psicológico

Uno de los aspectos innovadores del plantel es la incorporación de acompañamiento psicológico para trabajar la parte mental del grupo. La iniciativa fue valorada especialmente por las jugadoras, quienes consideran fundamental fortalecer el aspecto emocional en competencias de este nivel.

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“Trabajar la mente es lo más importante porque entrenar se puede entrenar individualmente, pero como grupo es importante escucharnos, conseguir herramientas y tener una persona en la que podamos confiar”, sostuvo Vidóz.

Por su parte, Ballejos destacó lo que significa vestir la camiseta del club donde se formó. “Yo era premini cuando Talleres salió campeón del Federal y vivía en el club. Hoy compartir cancha con ellas y jugar un provincial es un sueño”, expresó emocionada.

Con juventud, historia y un fuerte sentido de pertenencia, Talleres buscará ser protagonista de una nueva edición de la Liga Provincial Femenina, un torneo que continúa creciendo y consolidando el desarrollo del básquet femenino en Entre Ríos.