Superliga B: Talleres representará a Paraná con un plantel joven y competitivo

REDACCIÓN ELONCE
Los jugadores Joaquín Gómez Ramos y Juan Capdevila visitaron El Once Deportivo y compartieron sus expectativas antes de disputar la Superliga B de hockey sobre césped en Tucumán. El Club Atlético Talleres será el único representante de Paraná en el certamen nacional.
El Club Atlético Talleres ultima detalles para afrontar una nueva edición de la Superliga B de hockey sobre césped, torneo nacional que se disputará en Tucumán y que tendrá al elenco paranaense como único representante de la ciudad. En la previa del viaje, los jugadores Joaquín Gómez Ramos y Juan Capdevila visitaron el programa El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde analizaron el presente del equipo, el crecimiento de la disciplina y las expectativas para la competencia.
La delegación viajará el lunes por la noche rumbo al norte argentino para comenzar a disputar el certamen el miércoles. Talleres afrontará una competencia renovada tras la división entre Superliga A y Superliga B, una modificación que, según los protagonistas, permitió equilibrar el nivel competitivo y generar partidos más parejos.
“En el B nos da esa oportunidad de estar un poco más a ese nivel”, explicó Joaquín Gómez Ramos al referirse al nuevo formato. Además, agregó: “Estos torneos también te da muchas ganas de jugarlo, de que ya llegue el torneo y competirlo al máximo”.
Un equipo joven que busca dar pelea
Durante la entrevista, ambos jugadores coincidieron en que Talleres llega en un gran momento colectivo, con un plantel joven pero con experiencia suficiente para competir de igual a igual ante equipos de distintos puntos del país.
Juan Capdevila, uno de los referentes del equipo, destacó la evolución que tuvo el grupo en los últimos años y el impacto del trabajo realizado por el entrenador Martín Vich. “Se nota la evolución, a través de los años de cómo han ido trabajando, especialmente la impronta de Martín”, sostuvo.
El entrenador asumió el desafío de conducir al primer equipo con una propuesta moderna y dinámica, algo que los jugadores remarcaron constantemente durante la charla. “Martín está proponiendo un juego más acorde a lo que se juega ahora hoy en día”, señaló Gómez Ramos, quien además destacó la exigencia física que demanda el nuevo sistema.
La preparación comenzó temprano este año e incluyó una intensa pretemporada. “Hoy en día el hockey ya dejó de ser más parado y es todo rapidez, fluidez, dinámico, en ningún momento se puede estar estático”, explicó el joven jugador, que atraviesa su segunda temporada en la máxima categoría del club.
El valor de la experiencia y el sentido de pertenencia
Capdevila también contó que regresó este año a la práctica competitiva luego de un tiempo alejado del hockey. “Me tomé unos años sabáticos, volví a arbitrar y ahora volví a jugar”, relató entre risas. Su regreso aporta experiencia a un plantel integrado mayoritariamente por juveniles.
En ese sentido, el jugador analizó cuál es una de las principales diferencias entre jugadores jóvenes y experimentados. “Los jóvenes me parece que no tienen pausa: van, ponen quinta y se manejan en quinta. Por ahí hay que hacer una pausa”, explicó.
Por su parte, Gómez Ramos remarcó la importancia del grupo humano y aseguró que el hockey tiene una característica especial que lo diferencia de otros deportes que practicó anteriormente. “El equipo, sabiendo que si vos no tenés un equipo unido, no va a llegar a ningún lado nunca”, afirmó.
El juvenil además atraviesa un momento personal destacado luego de participar recientemente en entrenamientos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Con apenas 17 años, considera que estas experiencias son una motivación extra. “El esfuerzo no se negocia”, expresó con convicción.
Talleres y el desafío de la Superliga B
Talleres compartirá competencia con equipos de distintos puntos del país y buscará avanzar desde la fase de grupos hacia las semifinales. Aunque algunos rivales ya son conocidos, el objetivo está claro. “Vamos a ganarla”, respondieron sin dudar cuando fueron consultados sobre las aspiraciones para el torneo.
La participación en la Superliga B también representa un reconocimiento al crecimiento del hockey masculino en Paraná y particularmente al trabajo sostenido de Talleres, institución que cuenta con línea completa de caballeros y continúa formando jugadores para competencias nacionales.