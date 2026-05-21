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Necesita realizarse estudios oftalmológicos para no perder la vista y pide ayuda a la comunidad

Rosa tiene 60 años y es de Tabossi. Actualmente se encuentra en una situación económica compleja y necesita la colaboración de la comunidad para poder realizarse estudios oftalmológicos para salvar su visión.

21 de Mayo de 2026
Rosa Barrios necesita ayuda
Rosa Barrios necesita ayuda

REDACCIÓN ELONCE

Rosa tiene 60 años y es de Tabossi. Actualmente se encuentra en una situación económica compleja y necesita la colaboración de la comunidad para poder realizarse estudios oftalmológicos para salvar su visión.

Rosa tiene 60 años y es de Tabossi. Actualmente se encuentra en una situación económica compleja y necesita la colaboración de la comunidad para poder realizarse estudios oftalmológicos para salvar su visión.

 

“Cobro la mínima, no nos alcanza a veces ni para comer. Necesito conseguir la mitad del dinero aunque sea”, dijo a Elonce.

 

 

En ese sentido, detalló su situación de salud: “Tengo diabetes y alta presión. Tengo la diabetes nerviosa, se me sube mucho y al rato es como que se me nubla la vista, no veo. Por eso tengo que hacerme estudios para ver mejor. Me dijo el doctor que con esos dos estudios voy a andar bien por un tiempo. El diagnóstico tiene que ver con la visión y que se va perdiendo justamente por la diabetes alta”.

 

Comentó que anteriormente fue operada de cataratas, pero ahora requiere de otros estudios: capsulotomía y panfotocoagulación. “Tengo que juntar 2 millones de pesos lo antes posible. Pedimos colaboración, con lo poquito que se pueda, es una ayuda igual. Tengo que hacerme los estudios y como se hacen con un láser especial, no los hace una entidad pública. Soy una persona humilde y es mucho para mí”, agregó.

 

 

La mujer tiene la necesidad urgente de hacerse los estudios oftalmológicos. La situación económica de su familia hace que el presupuesto sea elevado y cualquier ayuda es bienvenida. Se puede colaborar con Rosa a través del alias: ficha.boina.cafe , a nombre de Rosa Barrios. Elonce.com

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