Necesita realizarse estudios oftalmológicos para no perder la vista y pide ayuda a la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
Rosa tiene 60 años y es de Tabossi. Actualmente se encuentra en una situación económica compleja y necesita la colaboración de la comunidad para poder realizarse estudios oftalmológicos para salvar su visión.
Rosa tiene 60 años y es de Tabossi. Actualmente se encuentra en una situación económica compleja y necesita la colaboración de la comunidad para poder realizarse estudios oftalmológicos para salvar su visión.
“Cobro la mínima, no nos alcanza a veces ni para comer. Necesito conseguir la mitad del dinero aunque sea”, dijo a Elonce.
En ese sentido, detalló su situación de salud: “Tengo diabetes y alta presión. Tengo la diabetes nerviosa, se me sube mucho y al rato es como que se me nubla la vista, no veo. Por eso tengo que hacerme estudios para ver mejor. Me dijo el doctor que con esos dos estudios voy a andar bien por un tiempo. El diagnóstico tiene que ver con la visión y que se va perdiendo justamente por la diabetes alta”.
Comentó que anteriormente fue operada de cataratas, pero ahora requiere de otros estudios: capsulotomía y panfotocoagulación. “Tengo que juntar 2 millones de pesos lo antes posible. Pedimos colaboración, con lo poquito que se pueda, es una ayuda igual. Tengo que hacerme los estudios y como se hacen con un láser especial, no los hace una entidad pública. Soy una persona humilde y es mucho para mí”, agregó.
La mujer tiene la necesidad urgente de hacerse los estudios oftalmológicos. La situación económica de su familia hace que el presupuesto sea elevado y cualquier ayuda es bienvenida. Se puede colaborar con Rosa a través del alias: ficha.boina.cafe , a nombre de Rosa Barrios. Elonce.com