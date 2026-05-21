Detuvieron a integrantes de una banda que falsificaba pesos y dólares en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
La Policía Federal detuvo a seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a circular billetes falsos en comercios del AMBA y el interior bonaerense.
La Policía Federal desbarató una banda que falsificaba billetes nacionales y extranjeros y los ponía en circulación en comercios de Buenos Aires, tras una investigación que demandó más de un año y permitió detener a seis personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la distribución de moneda apócrifa.
El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional. La causa se inició en abril de 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín solicitó la intervención de la División Falsificación de Moneda luego de la detención de una mujer cordobesa que intentó concretar una compra con billetes falsos.
A partir de allí, los investigadores desarrollaron tareas de vigilancia encubierta, seguimientos y análisis telefónicos que permitieron identificar a seis sospechosos —cuatro hombres y dos mujeres— vinculados directamente con la maniobra delictiva.
Cómo operaba la organización
De acuerdo con la investigación judicial, los integrantes de la banda tenían roles específicos dentro de la estructura. Algunos actuaban como organizadores y distribuidores, mientras que otros cumplían funciones de choferes y “pasadores”, encargados de utilizar los billetes falsos en compras y operaciones comerciales.
Los movimientos se realizaban principalmente en comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires y también en ciudades del interior bonaerense como Chacabuco, Junín y Lincoln. Los delincuentes utilizaban expresiones codificadas para referirse a sus actividades ilícitas.
Frases como “vamos a desayunar”, “vamos a almorzar” o “nos vamos a pasear” eran empleadas para coordinar las maniobras sin despertar sospechas.
La pesquisa también permitió determinar que parte de los involucrados viajó hasta Villa Gesell para buscar dinero falsificado oculto en un inmueble frecuentado por la organización. En las escuchas telefónicas, los integrantes llamaban “material” a los billetes apócrifos y celebraban el éxito de la maniobra con frases como: “Pasan como locos”.
Allanamientos y secuestro de billetes falsos
Con el avance de la investigación, los sospechosos comenzaron a extremar cuidados ante el temor de ser vigilados. Incluso, una de las mujeres advirtió a familiares sobre posibles seguimientos policiales y recomendó no acercarse a determinados domicilios porque “estamos todos caminados”.
Finalmente, la Policía Federal realizó allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Olivos, Florida Oeste y Martínez, con apoyo de brigadas de Antifraude y Lavado de Activos. En esos procedimientos fueron detenidos los seis integrantes de la organización criminal.
Durante los operativos se secuestró una camioneta utilizada para trasladar a los “pasadores”, nueve teléfonos celulares, 120 billetes falsos de 20.000 pesos, 36 billetes apócrifos de 100 dólares y documentación de interés para la causa judicial. Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de “Falsificación de moneda”.