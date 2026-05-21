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Policiales Operativos en Gualeguay

Secuestraron drogas, dinero y un arma en allanamientos por narcomenudeo

La Policía realizó tres allanamientos en Gualeguay por una causa de narcomenudeo. Secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

21 de Mayo de 2026
Allanamientos por narcomenudeo secuestraron drogas, dinero y un arma.
Allanamientos por narcomenudeo secuestraron drogas, dinero y un arma. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía realizó tres allanamientos en Gualeguay por una causa de narcomenudeo. Secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los allanamientos por narcomenudeo realizados en Gualeguay permitieron el secuestro de drogas, dinero en efectivo y un arma de fuego, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566. Los procedimientos se desarrollaron durante la tarde del miércoles bajo directivas del Juzgado de Garantías N° 2 y con intervención de la Fiscalía en turno.

 

En los operativos participaron efectivos de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Departamentales Gualeguay, Tala y Victoria. Como resultado de las tareas investigativas, se concretaron tres allanamientos simultáneos y una requisa personal.

Fuentes policiales confirmaron el secuestro de 19 envoltorios con marihuana listos para su comercialización, cocaína y elementos con restos de esa sustancia, además de más de 750 mil pesos en efectivo.

 

Secuestraron un arma y teléfonos celulares

 

Durante los procedimientos también se halló un arma de fuego calibre .22 con cartuchos colocados, una balanza digital, teléfonos celulares, chips telefónicos y anotaciones consideradas de interés para la causa judicial.

Asimismo, fueron identificadas once personas, tanto hombres como mujeres, quienes quedaron supeditadas a la investigación que continúa en trámite judicial.

 

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron el trabajo coordinado entre las distintas áreas que participaron del operativo y remarcaron que este tipo de intervenciones representan “un fuerte avance en la lucha contra el delito organizado” en la provincia.

Temas:

Gualeguay Arma Drogas Fuego allanamientos
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