Boca necesita ganar para clasificar a octavos de final en la Copa Libertadores

Boca necesita un triunfo en la última fecha para asegurar su clasificación en la Copa Libertadores 2026 tras el triunfo de la Universidad Católica.
Boca quedó obligado a ganar en la última fecha de la Copa Libertadores 2026 para asegurar su clasificación, luego del triunfo de la Universidad Católica de Chile por 2 a 0 ante Barcelona de Ecuador. El resultado deja al “Xeneize” con la presión de sumar de a tres como local para avanzar a la siguiente instancia del certamen continental.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda aún depende de sí mismo, pero no tiene margen de error. Con un triunfo, Boca alcanzaría los 10 puntos, igualando a los chilenos en la tabla del grupo D. Gracias al renovado sistema de desempate, conocido como “desempate olímpico”, los enfrentamientos directos entre los equipos igualados se priorizan sobre la diferencia de gol, lo que favorece al conjunto de la Ribera, que ya derrotó a la Universidad Católica por 2-1 en la primera fecha como visitante.
Sistema de desempate y escenarios posibles
El “desempate olímpico” puede definir la clasificación de Boca ante la igualdad de puntos. Si el equipo auriazul gana en la última jornada, no importa el resultado: quedaría por delante de los chilenos por haberlos vencido en ambos encuentros. Este cambio en las reglas complica el panorama, ya que un empate o una derrota relegaría al club a la tercera posición del grupo y lo obligaría a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
Además, el resultado del Barcelona de Ecuador frente al Cruzeiro brasileño puede alterar la situación. Si el conjunto ecuatoriano logra un empate o una victoria, Boca accedería al primer puesto del grupo, lo que le aseguraría un cruce más favorable en la fase eliminatoria de la Libertadores. La incertidumbre mantiene al plantel y a los hinchas en vilo, con la última fecha marcada como decisiva.
Última jornada definitoria
El partido de cierre como local ante la Universidad Católica será clave para Boca. Ahora la presión recae sobre los jugadores, quienes deberán mostrar contundencia y concentración para no dejar pasar la oportunidad de clasificar directamente a los octavos de final. La expectativa de los hinchas se combina con la ansiedad por el resultado de otros encuentros del grupo D, que podrían modificar la posición final del equipo, según información de NA.
La situación refleja la importancia de cada punto en el sistema de la Copa Libertadores 2026 y cómo pequeños detalles, como los enfrentamientos directos, pueden definir el destino de los clubes. Para Boca, la consigna es clara: ganar y asegurarse un lugar en la fase final del torneo continental.