Capibaras XV jugará la 12° fecha del torneo Súper Rugby Américas: "Va a ser una fiesta"

Capibaras Paraná se prepara para vivir una jornada histórica este sábado, cuando la franquicia del litoral dispute un partido clave con gran convocatoria y fuerte presencia local. En ese sentido, Lautaro Cipriani, jugador del equipo, dialogó con Elonce.

La posibilidad de jugar de local le otorga al compromiso un valor emocional adicional. “Me lo tomo como un partido aparte porque hace 4 años que estoy jugando este torneo y siempre me tocó jugar afuera”, expresó Cipriani, marcando la diferencia que implica esta presentación en Paraná.

“Representar a Entre Ríos en Paraná va a ser tremendo”, aseveró.

El crecimiento del equipo en el torneo es otro de los puntos destacados. Actualmente en los primeros puestos y con chances concretas de clasificar a semifinales, el rendimiento colectivo ha sido clave. “Hemos entendido muy bien el sistema de juego, nos hemos adaptado muy bien”, explicó el jugador.

“La mayoría de los clubes del litoral tienen un mismo rugby, que es hacer un juego prolijo y después divertirse. Somos de muchos clubes, nos juntamos y parece que no hay diferencias”, valoró.

El fenómeno Capibaras y la respuesta del público

La expectativa no solo se refleja en el plantel, sino también en la respuesta del público. Desde la organización anticipan una convocatoria masiva, con entradas que se venden a buen ritmo y la posibilidad de alcanzar un récord de asistencia en el torneo.

El propio Cipriani reconoce ese entusiasmo: “Sé que toda la gente del club ya quiere ir”, comentó y señaló que las familias y amigos tendrán oportunidad de verlos, algunos por primera vez.

El evento también representa una oportunidad para consolidar el crecimiento del rugby en el litoral. La franquicia, integrada por jugadores de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, logró rápidamente identidad propia dentro del Super Rugby Américas.

Una fiesta deportiva que promete hacer historia

“Sé el fanatismo que hay en Paraná por el rugby y sé que va a ser una fiesta”, resumió Cipriani, quien además expresó su deseo de devolver ese apoyo con una victoria: “Ojalá le podamos dar una alegría a toda esa gente”.

Una historia de esfuerzo, identidad y pertenencia

En lo personal, el camino de Cipriani refleja una historia ligada al deporte desde la infancia, con su abuelo y su padre vinculados al rugby y al básquet. “Yo arranqué a los 4 años en Tilcara”, relató, recordando sus inicios y la decisión de volcarse definitivamente al rugby durante la adolescencia. “A los 5 o 6 hice básquet en Echagüe. Vengo de una familia que pertenece a ese club y al barrio”, mencionó.

El jugador también destacó el acompañamiento familiar en su carrera: “Lo consulté primero con mi viejo y él me bancó a muerte”, señaló, en relación a una elección que implicó dejar el básquet.

Hoy, consolidado como una de las figuras del equipo, vive un presente destacado: “Estoy como el nueve en el fútbol, vivo del try”, afirmó con humor, reflejando su rol ofensivo dentro del equipo.