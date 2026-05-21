Falleció Andrés Biale, uno de los jugadores de Patronato que ascendió al Nacional

El exfutbolista Andrés Biale falleció este jueves a los 90 años en Paraná y su partida produjo profundo pesar en la comunidad futbolera. Lechona, como era popularmente conocido, brilló como jugador en Patronato y Newell’s Old Boys de Rosario.

Habitualmente participaba de las reuniones por el aniversario del ascenso de Patronato al Nacional de 1978, pero quiso el destino que justo este 21 de mayo partiera de este plano. Los campeones rojinegros de aquella campaña lo recordaron especialmente este jueves.

Hace algunos meses, Biale participó de un encuentro de adultos mayores que visitó las instalaciones del Complejo de Veteranos Oscar Chapino y se mostró “sorprendido” con sus instalaciones.

En aquella ocasión, rememoró sus inicios futbolísticos en el club de barrio Tiro Federal, con nada más y nada menos que su fundador, el Presbítero Bartolomé Grella. “Desde muy jovencito jugué en Patronato, me inicié en las divisiones inferiores y me crié ahí, con el padre Grella”, rememoró en diálogo con La Fiesta del Fútbol.

Justamente, Biale fue recordado por los jugadores de Patronato del 78 que se reunieron, como todos los años, en el quincho “Padre Metz” de la sede social de calle Grella. Allí conmemoraron la gesta protagonizada ante Sportivo Patria de Formosa, con aquel gol de Nicky Díaz.

El almuerzo se desarrolló con la presencia del presidente Adrian Bruffal y el director deportivo Victor Müller, los futbolistas Alejo Miró y Luciano Strey, los ex presidentes José Gómez y Esteban Quinodoz, y colaboradores de la institución.

El encuentro tuvo además un momento especialmente emotivo cuando los presentes recordaron a Andrés Biale, conocido popularmente en Paraná como “La Lechona” Biale, quien participaba habitualmente de estas reuniones y falleció recientemente.

“En medio de esta alegría no podemos dejar de recordar a alguien que todos los años participaba y que hoy el Señor se lo llevó a los cielos”, expresó Quinodoz a Elonce durante el cierre del almuerzo.