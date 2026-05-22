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Se le cruzó un perro, perdió el control de la moto y cayó: terminó en el hospital

Un motociclista de 31 años resultó lesionado luego de perder el control de su moto cuando un perro se le cruzó en el camino. Sufrió fractura de clavícula y fue hospitalizado.

22 de Mayo de 2026
El motociclista resultó herido
El motociclista resultó herido

Un motociclista de 31 años resultó lesionado luego de perder el control de su moto cuando un perro se le cruzó en el camino. Sufrió fractura de clavícula y fue hospitalizado.

Un motociclista resultó herido el jueves por la mañana tras protagonizar una caída en la localidad de Pueblo General Belgrano, departamento Gualeguaychú.

 

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.20 sobre calle Jeannot Sueyro, al este de la intersección con Frondizi, donde intervino personal de Comisaría Quinta.

 

Según se informó oficialmente, un hombre de 31 años circulaba en una motocicleta Motomel B110 en sentido oeste cuando perdió la estabilidad y cayó sobre la cinta asfáltica luego de que un perro se le cruzara en el camino.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió diversas lesiones y debió ser asistido por personal médico en el lugar.

 

Posteriormente fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Centenario, donde los profesionales constataron que presentaba fractura de clavícula derecha y una herida cortante en la frente.

 

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, Mecánico Policial y médico policial, con intervención de la Fiscalía en turno.

Temas:

accidente de moto Pueblo General Belgrano motociclista herido hospital Centenario siniestro vial
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