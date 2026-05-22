Internaron nuevamente al chef Christian Petersen tras una recaída en su salud

El chef Christian Petersen volvió a ser internado luego de sufrir una nueva recaída en su estado de salud. Ingresó durante la noche del miércoles al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires y quedó bajo atención en las áreas de Psiquiatría y Neurología.

La situación se produjo cuatro meses después de la grave descompensación que había sufrido mientras realizaba un ascenso al volcán Lanín, en Neuquén, episodio por el que permaneció 26 días internado en terapia intensiva.

Según trascendió, el nuevo cuadro fue considerado de urgencia y estuvo acompañado por “escenas de delirio”, lo que derivó en su inmediata hospitalización. Petersen ya había sido tratado anteriormente en el mismo centro médico luego de ser trasladado desde la Patagonia.

Qué se informó sobre su estado de salud

La noticia de la internación se conoció rápidamente en medios nacionales. Durante el programa LAM, la periodista Pilar Smith sostuvo que el chef ingresó por guardia y posteriormente fue derivado al sector de psiquiatría.

“A nosotros nos dicen que llegó con alucinaciones”, afirmó la panelista al brindar detalles sobre el cuadro clínico con el que Petersen arribó al hospital.

Además, indicó que el cocinero estaba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, quien también había estado junto a él durante la expedición al volcán Lanín en diciembre pasado. “Llegó con este brote y los médicos lograron estabilizarlo”, enfatizó Smith.

El antecedente en el volcán Lanín

El 10 de diciembre, Christian Petersen participó de una expedición para ascender el volcán Lanín, en Junín de los Andes, cuando comenzó a manifestar signos de agotamiento y debió ser asistido por guardaparques.

Tras recibir las primeras atenciones médicas, fue derivado de urgencia a un hospital local, donde se confirmó un cuadro de fibrilación auricular y posteriormente una falla multiorgánica. Días más tarde fue trasladado en avión sanitario hacia Buenos Aires bajo estricta supervisión médica.

Luego de varias semanas de internación, Petersen recibió el alta médica el pasado 6 de enero y continuó con su recuperación en su domicilio. En distintas entrevistas recordó aquel episodio y reconoció el fuerte impacto físico y emocional que atravesó. “Yo quería bajar, necesitaba bajar, así que bajé muy manija todo el camino”, relató tiempo atrás sobre el descenso del volcán.