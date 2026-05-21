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Desesperada búsqueda internacional de una niña santafesina de 5 años

La Justicia federal solicita colaboración internacional para localizar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, de 5 años, desaparecida desde agosto de 2023.

21 de Mayo de 2026
Desapareció en 2023.
Desapareció en 2023.

La Justicia federal solicita colaboración internacional para localizar a Mía Guadalupe Salteño Altamirano, de 5 años, desaparecida desde agosto de 2023.

Niña santafesina desaparecida. La investigación, que se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe, está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor. El padre de Mía Guadalupe Salteño Altamirano denunció la desaparición en la capital santafesina, luego de que la madre, Fiorella Abigail Salteño, presuntamente trasladara a la niña fuera del país sin autorización y sin registros migratorios oficiales desde el 23 de agosto de 2023, publicó NA.

 

Análisis de redes y cooperación internacional

 

Según fuentes judiciales, la pesquisa incorporó análisis de redes sociales, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para reconstruir el recorrido de la menor. La causa cobró dimensión internacional luego de detectar accesos y registros vinculados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

 

Sospechas sobre Venezuela

 

Los investigadores señalan que la niña podría encontrarse en Venezuela, debido a presuntos vínculos familiares del conviviente de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas. En este contexto, INTERPOL emitió una notificación amarilla para la localización de Mía, medida que se aplica en casos de personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

 

Se activaron mecanismos de cooperación internacional con autoridades venezolanas y brasileñas para facilitar su búsqueda y garantizar su retorno seguro.

 

Contacto para aportar información

 

La fiscalía pidió que cualquier persona con información sobre el paradero de la niña se comunique de inmediato con las autoridades competentes o con la Unidad Fiscal Santa Fe al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar.

Temas:

niña santafesina Santa Fe desesperada búsqueda búsqueda internacional
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