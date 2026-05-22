Intentaron llevarse parte de un juego de un polideportivo y lo escondieron en un entubado

Un elemento perteneciente a un polideportivo de Paraná fue recuperado por la Policía después de un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este viernes en la zona de calles Los Talas y Luis Palma.

Según se informó oficialmente, un llamado anónimo alertó al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un hombre y una mujer que habrían sustraído parte de uno de los juegos ubicados dentro del predio deportivo.

A partir de la denuncia, personal policial de Comisaría Novena se dirigió al lugar junto a otros móviles que colaboraron en el operativo de búsqueda.

Hallaron el elemento oculto cerca del lugar

Durante el rastrillaje realizado en inmediaciones de Luis Palma y Luis Vernet, efectivos policiales localizaron oculto dentro de un entubado el elemento denunciado como sustraído.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, se trataba del techo de uno de los juegos instalados en el polideportivo.

Elementos robados en el polideportivo.

Pese al operativo desplegado en la zona, los uniformados no lograron localizar a las personas señaladas en la denuncia inicial.

Desde la fuerza indicaron que el hombre mencionado vestía un buzo negro con flores blancas al momento del hecho.

El elemento fue secuestrado

Tras el hallazgo, la Policía procedió al secuestro formal del elemento recuperado por disposición de la Fiscalía interviniente.

Posteriormente, la pieza fue trasladada a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones judiciales.

La investigación quedó en manos de personal de Comisaría Novena, que trabaja para intentar identificar a las personas involucradas en el episodio ocurrido en el polideportivo de la capital entrerriana.