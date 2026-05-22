Comienza el fin de semana largo: todo lo que hay que llevar en el auto para circular por la ruta

Con el inicio del fin de semana largo por el 25 de Mayo, miles de vehículos comenzarán a circular por la ruta hacia distintos puntos turísticos del país. En ese contexto, autoridades viales recordaron cuáles son los documentos y elementos obligatorios que deben llevar los conductores para evitar multas, demoras o incluso la retención del vehículo durante los controles.

Los operativos de tránsito suelen reforzarse especialmente durante los feriados largos, sobre todo en accesos a destinos turísticos, corredores nacionales y rutas provinciales con alto flujo vehicular.

Antes de salir a la ruta, especialistas recomiendan dedicar algunos minutos a revisar tanto la documentación como el estado general del vehículo, una medida que puede evitar inconvenientes durante el viaje.

La documentación obligatoria para circular

Según la normativa vigente, todo conductor debe contar con licencia de conducir habilitante y vigente, además del DNI físico, ya que la versión digital de Mi Argentina no siempre es aceptada en los controles.

También es obligatorio llevar la cédula verde o azul del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio al día y la constancia vigente de la VTV o RTO, dependiendo de cada jurisdicción.

En el caso de Entre Ríos, la Verificación Técnica Vehicular no es obligatoria, aunque quienes viajen fuera de la provincia pueden tramitar una constancia de excepción de manera online para circular con mayor tranquilidad en la ruta. Otro aspecto clave es el estado de las patentes, que deben encontrarse colocadas de forma visible y sin alteraciones.

Qué elementos de seguridad deben estar dentro del auto

Además de la documentación, existen elementos de seguridad obligatorios que deben encontrarse dentro del vehículo durante cualquier viaje.

Entre ellos figuran el matafuegos con carga vigente y accesible para el conductor, balizas triangulares portátiles y cinturones de seguridad para todos los ocupantes.

En caso de viajar con menores, también se exige el uso de sillas infantiles homologadas según la edad y tamaño de los niños. Para quienes trasladen mascotas, especialistas recomiendan utilizar sistemas de sujeción adecuados para animales.

Las autoridades también aconsejan revisar neumáticos, luces, frenos y limpiaparabrisas antes de salir a la ruta, especialmente ante posibles cambios climáticos durante el fin de semana largo.

Más controles y recomendaciones para viajar

Durante los feriados suelen intensificarse los controles de alcoholemia, velocidad y documentación en distintos puntos del país.

En varias provincias rige la tolerancia cero de alcohol al volante, por lo que conducir después de consumir bebidas alcohólicas puede derivar en multas elevadas, secuestro del vehículo e inhabilitaciones.

Especialistas en seguridad vial recomendaron además descansar adecuadamente antes de manejar, evitar viajes nocturnos innecesarios y respetar las velocidades máximas permitidas.