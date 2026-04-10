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Sociedad Nuevo ajuste

Aumentan las multas en Córdoba y algunas superan los $4 millones

La provincia de Córdoba actualizó el valor de las infracciones de la Caminera y la sanción más grave supera los 4 millones de pesos.

10 de Abril de 2026
Actualizan los valores de las multas en Córdoba
Actualizan los valores de las multas en Córdoba

La provincia de Córdoba actualizó el valor de las infracciones de la Caminera y la sanción más grave supera los 4 millones de pesos.

La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba dispuso este viernes un nuevo aumento en las multas tras actualizar el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro que se utiliza para calcular las sanciones de la Policía Caminera.

 

Con la actualización, la UF pasó a $2.057, lo que representa una suba de $335 respecto al último ajuste de marzo. En términos porcentuales, el incremento alcanza el 19,4%, en línea con la suba de los combustibles, que determinan estos valores.

 

El nuevo esquema impacta en todas las infracciones, que ahora van desde los $41.140 hasta los $4.114.000, según la gravedad de la falta.

Los montos actualizados

Infracciones leves (como conducir fumando): Van de 20 a 100 UF, es decir entre $41.140 y $205.700. También pueden implicar la quita de hasta 2 puntos en la licencia.

 

Infracciones graves (por ejemplo, circular sin luces): Oscilan entre 100 y 200 UF, lo que equivale a $205.700 a $411.400. Incluyen pérdida de entre 2 y 5 puntos.

 

Infracciones muy graves (cruzar en rojo, exceso de velocidad, contramano): Van de 200 a 400 UF, es decir entre $411.400 y $822.800. Pueden implicar la quita de hasta 20 puntos del carnet.

 

Infracciones máximas (alcoholemia elevada, documentación adulterada, daño a infraestructura): Alcanzan entre 1.200 y 2.000 UF, lo que se traduce en multas de $2.468.400 a $4.114.000.

 

El valor de la UF está atado al precio de los combustibles, por lo que los montos de las multas se actualizan periódicamente. Con este nuevo incremento, las sanciones de la Caminera vuelven a escalar y refuerzan el objetivo de desalentar conductas peligrosas al volante.

Temas:

Multas Córdoba caminera sanciones
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