Lo inhabilitaron a conducir tras un choque fatal y lo filmaron manejando

Un hombre condenado por un choque fatal ocurrido en 2015 fue denunciado nuevamente luego de ser filmado manejando en Bahía Blanca, pese a que la Justicia le prohibió conducir hasta octubre de 2028.

Se trata de Cristian Enrique Crocetti, quien fue condenado en 2018 por un siniestro vial registrado en el acceso a Monte Hermoso, donde murieron Luis Pistocchi y Carmen Martínez. Según se recordó, el conductor circulaba a alta velocidad, invadió el carril contrario y embistió a varios vehículos.

La nueva denuncia fue realizada por familiares de las víctimas, quienes aseguraron haberlo visto el pasado domingo en el estacionamiento del Bahía Blanca Plaza Shopping, cuando subía al asiento del conductor de un Renault Sandero.

“Mi señora los vio y me dijo ‘ahí se van los asesinos’. Intentamos evitar problemas, pero después decidimos salir y ver qué hacían. Fuimos hasta la playa de estacionamiento y vimos cómo se subía del lado del conductor y se iba manejando como si nada”, relató Gabriel Pistocchi, hijo de una de las víctimas, en declaraciones a La Brújula 24 que reproduce Clarín.

Según indicaron, los familiares registraron la situación con teléfonos celulares para presentarla ante la Justicia. Otro de los denunciantes sostuvo: “Se subió del lado del conductor a un vehículo Renault Sandero. Cuando el auto empezó a circular, lo grabé con el celular”.

“Además, le pregunté: ‘¿Vos podés manejar?’. Cuando me vio la cara, se fue raudamente por la bajada del estacionamiento por calle Fragata Sarmiento”, agregó.

La presentación fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº1 de Bahía Blanca, con intervención de la fiscal Marina Lara.

Los denunciantes sostienen que el episodio podría constituir una desobediencia judicial, debido a que Crocetti continúa alcanzado por una inhabilitación para conducir vigente hasta 2028.

En referencia al choque fatal ocurrido en 2015, Gabriel Pistocchi recordó: “Mi padre falleció en el momento y la otra víctima murió a los pocos minutos. Mi hija, mi hermana y mi sobrino quedaron con múltiples fracturas. Fueron 11 años de calvario para reconstruir nuestras vidas”.

Además, cuestionó la actitud del condenado desde el accidente. “Nunca ni una sola vez se acercaron para ver si necesitábamos algo o para pedirnos disculpas. Nada absolutamente”, expresó.