Clínica de Paraná ofreció facilidades a paciente de Tabossi que necesita tratamiento ocular

Una vecina de Tabossi que había iniciado un pedido solidario para poder afrontar un tratamiento oftalmológico recibió una respuesta favorable por parte de la clínica privada donde se atiende en Paraná. Desde el centro médico confirmaron que le ofrecerán facilidades para realizar los procedimientos necesarios y mejorar su visión.

El oftalmólogo Augusto Galanti explicó a Elonce que la paciente, Rosa Barrios, padece una retinopatía diabética severa y requiere intervenciones láser para evitar el avance del daño ocular.

“Es una paciente nuestra que se operó con nosotros de cataratas en el 2021 y ahora necesita una capsulotomía y una panfotocoagulación, que es el tratamiento de su retinopatía diabética”, detalló el especialista del Centro de Ojos "Dr. Lódolo" de la capital entrerriana.

Advirtieron sobre los riesgos de la diabetes

Galanti remarcó la importancia de los controles oftalmológicos periódicos en personas con diabetes y alertó que la enfermedad puede provocar daños irreversibles en la visión.

“La retinopatía diabética que no se trata es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo”, sostuvo el médico.

Asimismo, explicó que la diabetes no es una enfermedad exclusivamente ocular, sino sistémica, por lo que insistió en la necesidad de mantener controles médicos permanentes. “El paciente diabético debe hacerse un fondo de ojos todos los años para detectar el problema de manera precoz y hacer los tratamientos de manera preventiva”, subrayó.

“Siempre tratamos de ayudar”

El profesional indicó que Rosa no cuenta con obra social y que por ese motivo había solicitado colaboración para poder afrontar los costos del tratamiento.

“Nos ponemos a disposición, que sepa que lo vamos a hacer, no hay problema por eso”, expresó Galanti al confirmar que la institución brindará facilidades económicas y de atención para que pueda continuar con el procedimiento.

Además, señaló que situaciones similares se presentan con frecuencia y que muchas veces las dificultades económicas afectan incluso a pacientes con cobertura médica. “Siempre tenemos la actitud de ayudar”, aseguró.

Clínica de Paraná ofreció facilidades a paciente de Tabossi que necesita tratamiento ocular

Controles y seguimiento permanente

El especialista aclaró que el tratamiento permitirá intentar frenar el avance de la enfermedad, aunque advirtió que el seguimiento debe ser constante debido a las complicaciones que puede generar la diabetes.

“Pueden aparecer hemorragias, edema macular y otros problemas que requieren nuevos procedimientos”, explicó el oftalmólogo.

Finalmente, destacó que la clínica mantiene campañas preventivas y acciones solidarias orientadas a pacientes que atraviesan dificultades para acceder a tratamientos médicos.