Imputaron por tentativa de homicidio al acusado de balear a un hombre en Parque Gazzano  

La Justicia imputó este viernes por “homicidio en grado de tentativa” a Gastón “Totón” Gómez, acusado de efectuar disparos y herir a un hombre tras una discusión ocurrida el pasado 26 de abril en el Parque Gazzano de Paraná, luego de un partido de fútbol infantil.

La audiencia se realizó a las 8.30 en Tribunales, luego de que el acusado fuera trasladado por personal de la División Homicidios. Además, se dispuso una medida de 60 días de prisión domiciliaria mientras avanza la investigación judicial, se indicó desde el programa Códigos de Mauricio Antematen.

Gómez había sido detenido el pasado miércoles durante un procedimiento realizado en su vivienda de calle Tacuarí. Al igual que su hermano Jesús Gómez, es representado legalmente por el abogado Claudio Berón.

Corrigieron la identificación del sospechoso

En un primer momento, la investigación había señalado erróneamente a Jesús Gómez como el presunto autor de los disparos y amenazas contra Mauricio Martínez, en un episodio que ocurrió en presencia de numerosas familias y niños que participaban de actividades recreativas en el espacio público.

Sin embargo, con el avance de las tareas investigativas, los pesquisas determinaron que el verdadero sospechoso era Gastón Gómez, conocido como “Totón” en el ambiente delictivo.

Según la reconstrucción del hecho, el acusado habría extraído un arma de fuego de la cintura y efectuado un disparo que impactó en una de las piernas de la víctima, para luego escapar del lugar a bordo de un vehículo.

Secuestraron el auto utilizado en la fuga

En el marco de los allanamientos y procedimientos realizados por la División Homicidios, también fue secuestrado un Peugeot 208 blanco, propiedad del imputado, que habría sido utilizado para huir tras el ataque.

La causa continúa bajo la órbita de la fiscal Valeria Vilches, quien lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias completas del episodio ocurrido en el Parque Gazzano.

El hecho había generado repercusión en Paraná debido a que ocurrió luego de un encuentro deportivo infantil y frente a numerosos testigos. Elonce.com