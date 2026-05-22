Dos ciudadanos marroquíes causaron disturbios en Concepción del Uruguay y serán expulsados del país

Un operativo conjunto entre la Policía, Gendarmería Nacional, Migraciones y la Justicia Federal terminó con la expulsión del país de dos ciudadanos marroquíes que habían sido detenidos tras provocar disturbios en la terminal de ómnibus de Concepción del Uruguay.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 20.30, cuando personal del Comando Radioeléctrico intervino después de que el encargado del complejo denunciara incidentes protagonizados por dos hombres extranjeros.

Según la información oficial, ambos sujetos estaban ocasionando desorden dentro de la terminal e intentaron agredir físicamente al personal municipal que trabajaba en el lugar.

La intervención policial y la detención

Ante la negativa de retirarse y la persistencia de una conducta considerada hostil, los efectivos debieron intervenir para reducir a los involucrados utilizando “la fuerza mínima indispensable”, según se indicó oficialmente.

Los hombres fueron identificados mediante sus pasaportes como ciudadanos marroquíes de 27 y 28 años, quienes quedaron alojados inicialmente en la Alcaidía de Comisaría Primera por infracción al artículo 43 de la Ley Provincial de Contravenciones.

Tras la detención en Concepción del Uruguay, las autoridades policiales realizaron consultas con la Dirección Nacional de Migraciones en Entre Ríos y detectaron una situación migratoria irregular.

Desde el organismo confirmaron que ninguno de los dos registraba ingreso legal a la República Argentina y que ambos tenían una alerta previa vinculada a “actitud migratoria” en el paso fronterizo de Santo Tomé, Corrientes.

Detenidos en Concepción del Uruguay.

Intervino la Justicia Federal

Durante el procedimiento también se encontró documentación que acreditaría una residencia precaria en Brasil.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Lucas Claret, aunque desde esa instancia se determinó que no existía un delito federal penal que justificara una retención judicial.

En paralelo, Gendarmería Nacional dio intervención a Interpol para solicitar antecedentes internacionales a través de la Embajada de Marruecos.

Finalmente, una vez cumplidos los plazos contravencionales y realizados los exámenes médicos correspondientes, se dispuso la liberación de ambos hombres en sede policial, aunque quedaron inmediatamente bajo retención migratoria.

Expulsión y prohibición de ingreso

La Dirección Nacional de Migraciones ordenó la expulsión de los ciudadanos marroquíes y estableció además una prohibición formal de reingreso al país por el plazo de cinco años.

Para concretar la medida, efectivos del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional realizaron un traslado custodiado desde Concepción del Uruguay hacia el Centro de Frontera Paso de los Libres-Uruguayana, donde se efectivizará su salida definitiva de la Argentina.