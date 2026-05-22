Continuará escolarizado el alumno que exhibió una réplica de arma en la escuela

La exhibición de una réplica de arma de fuego por parte de un adolescente de 14 años dentro de la escuela "Benito Garat" motivó la activación del protocolo de seguridad escolar y la intervención policial. Desde la Departamental de Escuelas de Concordia confirmaron que el alumno continuará escolarizado con acompañamiento psicológico y un cambio de turno.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde, cuando personal de comisaría segunda acudió al establecimiento luego de que directivos alertaran sobre la situación que generó temor entre docentes y estudiantes.

Por disposición del fiscal Martín Núñez, se secuestró una réplica de arma de fuego sin puño, similar a una pistola calibre 9 milímetros.

Intervención educativa y policial

Según informó Concordia Policiales, el adolescente es hijo de Néstor Francia y María Lorena Trinidad, ambos condenados en una causa de narcotráfico vinculada al denominado clan familiar Francia-Trinidad.

El director Departamental de Escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez, explicó que la institución actuó de inmediato tras detectar el episodio. “Este chico tiene 14 años y se estaba tratando de sostener su continuidad dentro de la institución, ya que se trata de una escuela NINA. Cuando ocurrió este hecho, el lunes, se activó el protocolo correspondiente”, señaló.

Asimismo, indicó que “se llamó a los padres y también a las fuerzas de seguridad para que intervengan. Luego se constató que el arma era una réplica y no un arma real”.

El alumno seguirá asistiendo a clases

Ramírez sostuvo que la prioridad del sistema educativo es garantizar la continuidad pedagógica del adolescente. “La prioridad nuestra es el alumno”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que el menor ya recibe intervención psicológica y continuará concurriendo al establecimiento educativo, aunque en un horario diferente.

“Él continuará en la institución, pero asistirá a partir de las 18 horas. Próximamente cumplirá 15 años y será incorporado a primaria para adultos, dentro del mismo establecimiento”, explicó.

Cómo ocurrió el episodio

Sobre la secuencia del hecho, el funcionario detalló que el adolescente exhibió la réplica delante de otros estudiantes cuando se retiraban del establecimiento. “Los chicos estaban saliendo de la institución cuando el adolescente sacó la réplica y la exhibió delante de sus compañeros”, relató Ramírez.

Además, destacó el accionar de las autoridades escolares. “La rectora activó inmediatamente el protocolo, lo apartó del resto de los alumnos y lo trasladó a rectoría”, señaló.

Finalmente, indicó que la directora decidió convocar a la policía y contactar a la familia debido a que inicialmente se desconocía si el objeto era un arma real o una réplica.