Alumnos interpretaron el Himno en lengua de señas durante el acto escolar por el 25 de Mayo

REDACCIÓN ELONCE
“Lo hicimos para que las personas sordas puedan entender nuestro lengua y nos encantó aprenderlo”, expresó la estudiante de la escuela Esparza. Durante el acto patrio por la Revolución de Mayo hubo números alusivos a la fecha patria, registró Elonce.
La comunidad educativa de la escuela primaria Nº208 "Juan Carlos Esparza" realizó este viernes una jornada especial en el marco de los actos por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo, con actividades artísticas, participación de las familias y una interpretación del Himno Nacional Argentino en lengua de señas.
Durante la mañana, alumnos de distintos grados presentaron números alusivos a la fecha patria y compartieron actividades junto a docentes y familiares que se acercaron a la institución.
La directora Andrea Pérez destacó a Elonce la modalidad elegida para la celebración y valoró el compromiso de toda la comunidad educativa. “Realizamos esta jornada diferente en la cual las familias se pueden acercar y cada grado tuvo su número artístico para presentar”, expresó.
Himno en lengua de señas
Uno de los momentos más destacados del acto fue la interpretación del Himno Nacional en lengua de señas, iniciativa impulsada por los talleristas de la escuela NINA.
La vicedirectora Alejandra Pinto explicó que la propuesta buscó promover otras formas de comunicación e inclusión dentro del ámbito escolar. “Fue una idea de los talleristas para que los chicos vean que hay otra manera de comunicarse y apropiarse de esa forma”, señaló a Elonce.
Además, destacó el entusiasmo de los estudiantes durante el aprendizaje. “Nos sorprendió porque niños que no habían practicado también se incentivaron y trabajaron en lengua de señas”, remarcó.
Participación de las familias
Desde la institución resaltaron la participación de padres y familiares, quienes acompañaron las actividades y colaboraron con vestimentas y preparativos para las representaciones escolares.
“Hoy la familia puede venir con el mate y compartir una hermosa jornada viendo todo lo que sus hijos aprendieron”, expresó Corona.
Por su parte, la secretaria escolar Sandra Piccolo valoró “el compromiso de los docentes, los alumnos y las familias a la hora de colaborar y participar”.
“Nos encantó aprenderlo”
Ariana, una de las alumnas que participó del Himno en lengua de señas, contó que trabajaron durante varias semanas para preparar la presentación. “Lo hicimos para que las personas sordas puedan entender nuestro lengua y nos encantó aprenderlo”, expresó la estudiante.
La niña también agradeció a los profesores que impulsaron la actividad y destacó que la experiencia “dejó un lindo aprendizaje” para todos los alumnos que participaron del acto patrio.