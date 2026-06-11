Tomás Ledesma afirmó que el peronismo debe "reencontrarse y reorganizarse"

La llegada de Máximo Kirchner a Paraná reactivó el debate interno dentro del peronismo y el kirchnerismo entrerriano. En ese contexto, el exdiputado nacional Tomás Ledesma sostuvo que el espacio atraviesa una etapa de reorganización y destacó la necesidad de fortalecer el diálogo y la construcción colectiva frente al escenario político nacional.

En diálogo con Elonce, Ledesma explicó que la visita del dirigente nacional está vinculada a la campaña por la consigna "Cristina Libre", pero también a una agenda política más amplia destinada a fortalecer la militancia y los espacios de participación.

“Hay mucha militancia, muchos espacios, muchas organizaciones, muchas organizaciones nuevas también, que necesitan que dirigentes del sector les hablen un poco más de cerca. Y de eso se trata”, expresó.

La visita de Máximo y la situación de Cristina

Para Ledesma, la presencia de Máximo Kirchner en la capital entrerriana tiene además un significado histórico y político para el kirchnerismo.

“Particularmente, Entre Ríos para los Kirchner no es un lugar más. El 27 de mayo de 2003, Néstor decidió venir acá en medio del conflicto docente. Entonces también tiene una impronta particular”, recordó.

El dirigente también se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, tema que atraviesa gran parte de la agenda política del sector.

“Visibilizar lo que está pasando con Cristina, sin ningún tipo de duda que es muy injusto, pero a la par también recuperar un poco la coordinación y la proactividad política”, afirmó.

Incluso reveló que dirigentes de otros espacios políticos le manifestaron su preocupación por la situación de la expresidenta. “Ayer hablaba con algunos amigos del radicalismo que me decían que era una locura que esté presa”, comentó.

Un peronismo en proceso de reconfiguración

Consultado sobre el estado actual del kirchnerismo, Ledesma consideró que atraviesa una etapa similar a la del peronismo en general tras la pérdida del gobierno provincial.

“Dejar de conducir el Estado provincial después de 20 años habla de una reconfiguración necesaria, no solamente en términos políticos, sino también en términos de forma de hacer política”, analizó.

En ese sentido, planteó la necesidad de construir nuevos consensos internos. “En este tiempo, es fundamental ceder un poco la visión relativa de cada espacio y entender que la gravedad de lo que está pasando nos tiene llamados a encontrarnos un poco más”, sostuvo.

El exlegislador remarcó además que existe una nueva generación de militantes que exige mayor participación política. “Hay generaciones que fueron muy jóvenes en los momentos de mayor protagonismo del kirchnerismo y hoy no son tan jóvenes. Entonces están exigiendo más política, están exigiendo más organización”, señaló.

La autocrítica y el futuro electoral

Ledesma también hizo referencia al rol que tuvo La Cámpora durante el último proceso electoral en la provincia y reconoció dificultades internas.

“Hubo procesos que tal vez nos hubiese gustado que sean de otra manera, tal vez algo más participativos”, admitió.

Sin embargo, aclaró que el espacio continuó trabajando luego de las elecciones. “Al otro día nos pusimos a laburar y a disposición para llegar a un proceso electoral futuro lo más fortalecido posible”, afirmó.

Entre las iniciativas mencionó la creación de una fundación orientada a la elaboración de propuestas sobre salud mental, ambiente, empleo y desarrollo productivo. “Empezamos a encontrarnos con muchos profesionales jóvenes que tienen ganas de pensar cómo solucionar los problemas, pero no les interesa esa militancia tan orgánica”, explicó.

Sobre las candidaturas 2027

Aunque evitó pronunciarse sobre posibles candidaturas para 2027, Ledesma sostuvo que la discusión debe centrarse primero en los problemas estructurales de la provincia y del país.

Ledesma consideró prematuro abrir ese debate en el contexto actual. “Es irresponsable hablar ahora de dar una opinión sobre internas sí, internas no y demás”, afirmó.

“Me siento hasta medio estúpido sentándome acá diciendo ‘me gusta tal para presidente o tal otro’, cuando tenés a Cristina Fernández de Kirchner encarcelada. Estamos hablando de la principal dirigente opositora, dos veces presidenta de la Nación y presidenta del Partido Justicialista”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que “es muy difícil pensar candidaturas presidenciales si no van de la mano de advertir esta situación” y consideró que cualquier discusión electoral debe contemplar primero el escenario que atraviesa la exmandataria.

El exdiputado nacional sostuvo que, antes de discutir candidaturas o mecanismos electorales, resulta fundamental fortalecer los espacios de participación política y preservar las herramientas democráticas. “Soy un militante de la participación en todos los sentidos, de la discusión política, del acuerdo, del diálogo”, sostuvo.

Defendió la continuidad de las PASO

Ledesma también defendió la continuidad de las PASO y cuestionó la posibilidad de avanzar en su eliminación. “Antes de hablar de interna, es importante hablar del sostenimiento de la herramienta de las PASO. En términos democráticos, es enorme su importancia”, sostuvo.

PLAZA MANSILLA - Tomás Ledesma, Ex Diputado Nacional Por El kirchnerismo

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de modificar las reglas electorales luego de que la provincia aprobara recientemente una reforma que estableció la obligatoriedad de las primarias. “No podemos permitir que un gobierno provincial que el año pasado aprobó en la Legislatura una reforma electoral que vuelve obligatorias a las PASO, ahora por conveniencia política quiera eliminarlas”, remarcó.

“Me gusta más hablar de los quilombos que estamos pasando, de los problemas, de ver propuestas programáticas”, manifestó.

Entre los temas que consideró prioritarios mencionó la producción, la obra pública, la Hidrovía, el empleo y la infraestructura energética. “He hablado con empresarios que han querido generar valor agregado y no han podido porque no tienen abastecimiento energético suficiente”, ejemplificó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la militancia política, aunque reconoció que hoy ocupa un rol diferente dentro de su espacio. “Voy a estar militando como toda la vida, haciendo política, ayudando a organizar, juntando gente que tenga ganas de hacer algo”, concluyó.