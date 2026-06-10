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Máximo Kirchner encabezará un encuentro en Paraná en la sede de ATE

El diputado nacional Máximo Kirchner participará de un encuentro abierto en Paraná, en la sede de ATE, donde se reunirá con dirigentes políticos, sindicales y organizaciones sociales en una actividad prevista para este viernes por la tarde.

10 de Junio de 2026
La actividad está prevista para las 18:30.
La actividad está prevista para las 18:30.

El diputado nacional Máximo Kirchner participará de un encuentro abierto en Paraná, en la sede de ATE, donde se reunirá con dirigentes políticos, sindicales y organizaciones sociales en una actividad prevista para este viernes por la tarde.

El diputado nacional Máximo Kirchner estará en la ciudad de Paraná el próximo viernes 12 de junio para encabezar un encuentro abierto al público en la sede de ATE, ubicada en calle Colón 59. La actividad está prevista para las 18:30 y contará con la presencia de dirigentes políticos, sociales, trabajadores, sindicalistas y agrupaciones estudiantiles.

 

Según informaron desde la organización, la capital entrerriana será el punto de partida de una serie de encuentros que el legislador realizará en distintos puntos del país, en el marco de actividades vinculadas a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, señalaron que el evento se desarrollará a un año de la prisión domiciliaria de la exmandataria y que buscará abrir el debate sobre lo que definen como un proceso de “proscripción política”. La actividad también se enmarca en la consigna “Cristina Libre”, que en los últimos meses ha sido utilizada en distintas movilizaciones a nivel nacional.

 

Debate político y contexto del acto

 

Desde la convocatoria indicaron que el encuentro en Paraná buscará generar un espacio de discusión sobre la situación social y económica actual. En ese sentido, remarcaron que distintos sectores de la población atraviesan dificultades que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de argentinos.

Asimismo, sostuvieron que la actividad no es casual en su elección de la fecha y el lugar, ya que se cumplen 23 años de la visita del ex presidente Néstor Kirchner a la ciudad de Paraná. Aquella visita se produjo el 27 de mayo de 2003, a pocos días de haber asumido la presidencia, cuando intervino en un conflicto docente que mantenía paralizada la actividad educativa en la provincia.

 

Un encuentro con múltiples sectores

 

La reunión contará con la participación de dirigentes políticos y sociales, referentes sindicales y organizaciones estudiantiles, en un formato abierto que buscará generar debate y posicionamientos políticos sobre la coyuntura nacional.

El acto en la sede de ATE se enmarca dentro de una agenda de actividades que el dirigente nacional llevará adelante en distintas provincias, en un contexto de fuerte debate político interno dentro del espacio peronista y de discusión sobre el rol del Poder Judicial en la actualidad.

Temas:

Máximo Kirchner ATE Paraná
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