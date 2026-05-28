Daniel Filmus en Paraná: críticas al ajuste en educación y el recuerdo de Néstor Kirchner en la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
En Paraná, Daniel Filmus criticó el ajuste educativo y científico, y recordó el histórico paso de Néstor Kirchner por Entre Ríos hace más de dos décadas.
El exministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, (2003-2007) participó de una charla en la sede de AMET en Paraná, donde analizó la situación actual del sistema educativo argentino y dialogó con Elonce en el marco de su visita, en una jornada que incluyó el repaso de políticas educativas y el recuerdo de hechos históricos vinculados a la provincial.
Durante la entrevista, Filmus recordó especialmente el paso del expresidente Néstor Kirchner por la capital entrerriana hace más de 20 años, en un contexto de fuerte conflicto educativo nacional. “Hace 23 años, fue de Néstor Kirchner, tras cuatro meses sin clases en la Argentina”, señaló, en referencia a la histórica crisis docente y a la carpa blanca frente a Casa de Gobierno.
En ese sentido, destacó la decisión política de aquel momento de priorizar la educación: “Un gobierno que coloca en el centro la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología es fundamental para construir un país donde todos puedan integrarse y vivir dignamente”.
Críticas al modelo educativo actual
Filmus cuestionó con dureza las políticas actuales en materia educativa y científica. “Es un gobierno que solo mira la educación como una política de ajuste, que quitó el fondo de incentivo docente y desmanteló el sistema científico tecnológico”, afirmó.
Sostuvo además que el recorte en universidades y organismos de investigación impacta directamente en la calidad educativa. “Necesitamos inversión para seguir teniendo calidad educativa”, remarcó durante su paso por la ciudad.
También advirtió sobre la reducción de personal en organismos científicos y la migración de investigadores argentinos al exterior, en un contexto que calificó como “de retroceso”.
Ciencia, educación y conflicto social
El exministro también se refirió a su participación en movilizaciones vinculadas a reclamos universitarios y salariales. En ese marco, mencionó su presencia en marchas de jubilados y docentes, y cuestionó la falta de respuesta a los reclamos del sector.
“Es un gobierno que no escucha los reclamos populares ni las decisiones del Congreso, que ya votó varias veces una Ley de Financiamiento Universitario”, expresó.
Asimismo, alertó sobre la situación económica general y su impacto en la vida cotidiana: “La gente no llega a fin de mes, los jubilados tampoco y los trabajadores están cada vez más ajustados”.
Balance político y cierre del encuentro
Consultado sobre el escenario político y electoral, Filmus relativizó interpretaciones sobre el apoyo ciudadano al oficialismo y señaló que la crisis económica atraviesa el humor social.
También vinculó la situación actual con el cierre de empresas y la pérdida de empleo en distintos sectores productivos, lo que, según dijo, impacta directamente en las familias trabajadoras.
Antes de retirarse, agradeció el espacio en Paraná y destacó el rol histórico de la provincia en la defensa de la educación pública. “Entre Ríos es una de las provincias que más ha defendido la educación y ha formado docentes y académicos notables”, concluyó.