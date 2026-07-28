El Centro Cultural Juan L. Ortiz abre las inscripciones para los Talleres Culturales del segundo cuatrimestre

Las propuestas incluyen teatro, narración, fotografía, música, danza, bordado, dibujo urbano y performance. Las actividades comienzan en las próximas semanas y están destinadas a infancias, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.
La programación, que va desde agosto hasta noviembre, reúne propuestas de formación artística y cultural destinadas a diferentes edades, con opciones para quienes desean iniciarse en una disciplina y también para quienes buscan profundizar sus prácticas.
Los talleres son coordinados por docentes y artistas de la ciudad y promueven espacios de aprendizaje, experimentación e intercambio a través de distintas expresiones culturales. Las inscripciones se realizan de manera directa con cada tallerista.
Programación
Lunes
Taller de Narración Infantil
Docente: Mechita Daneri
Horario: 17 a 19 hs.
Destinado a niñas y niños de 6 a 10 años. Propone un espacio para imaginar, contar historias y desarrollar la creatividad a través de la narración, el juego y la lectura compartida.
Costo: A la gorra.
Contacto: 3434579914 | m.daneri@yahoo.com.ar
Martes
El bordado como archivo doméstico
Docente: Brisa García Belz
Horario: 16 a 18 hs.
Dirigido a jóvenes y adultos. El taller propone aprender técnicas de bordado para crear obras que recuperan escenas cotidianas y memorias personales.
Costo: $15.000 mensuales.
Contacto: 3435008560
Miércoles
Danzas Folclóricas y Expresión Corporal
Docente: Adriana Vallejo
Horario: 16 a 18 hs.
Destinado a personas desde los 10 años, sin experiencia previa. Es un espacio de fortalecimiento de la identidad cultural a través del movimiento y la creatividad.
Costo: $10.000 mensuales.
Contacto: 3434505946 | adrianavallejo459@gmail.com
Jueves
Taller de Dibujo Urbano
Docente: Matías Netto
Horario: 10 a 12 hs.
Para jóvenes, adultos y adultos mayores sin experiencia previa. Propone explorar el paisaje y la arquitectura del entorno desde una mirada sensible y no académica.
Costo: $25.000 mensuales o $8.000 por clase. Incluye sistema de becas.
Contacto: 3434500717
Cantemos Latinoamérica
Docente: Guadalupe Abero
Horario: 18 a 20 hs.
Dirigido a jóvenes y adultos de 16 a 70 años. Taller de canto grupal dedicado al cancionero latinoamericano con entrenamiento fono-corporal e interpretativo.
Costo: $35.000 mensuales.
Contacto: guadalupeaberoclases@gmail.com
El cuerpo en juego
Docente: Jorge Fillastre
Horario: 20 a 22 hs.
Destinado a mayores de 18 años, con o sin experiencia. Aborda técnicas mixtas de entrenamiento físico y actoral aplicadas al trabajo escénico.
Costo: $8.000 mensuales.
Contacto: jorgedelparana26@gmail.com
Viernes
Taller de Guitarra
Docente: Candelaria Coronel Osuna
Horario: 8 a 10 hs.
Dirigido a jóvenes y adultos. Brinda una formación musical integral orientada al desarrollo artístico y la sensibilidad.
Costo: $20.000 mensuales.
Contacto: candecoronelosuna@gmail.com
Taller de Narración Infantil
Docente: Mechita Daneri
Horario: 10 a 12 hs.
Destinado a niñas y niños de 6 a 10 años.
Costo: A la gorra.
Contacto: m.daneri@yahoo.com.ar | 3434579914
Raíces que danzan
Docente: Johana Rodas
Horario: 16 a 18 hs.
Taller de danzas folclóricas para las infancias, orientado a la exploración cultural a través del movimiento.
Costo: $10.000 mensuales.
Contacto: 3434552682 | johananrod@gmail.com
Sábado
Cuerpo diverso a la acción
Docente: Victoria Roldán
Horario: 10 a 12 hs. (primer y tercer sábado de cada mes).
Destinado a jóvenes y adultos con inquietudes artísticas. Son encuentros quincenales de exploración en performance y movimiento que culminan en una creación site specific.
Costo: $35.000.
Contacto: vikroldan@gmail.com
Fotografía Creativa: mirar, narrar y habitar la imagen
Docente: Yanina Medrano
Horario: 11 a 13 hs.
Dirigido a adolescentes y adultos sin experiencia previa. Taller teórico-práctico de iniciación a la fotografía desde una perspectiva artística y expresiva.
Costo: $25.000 mensuales.
Contacto: 3434291673 | victoriayani74@gmail.com
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. Para consultas e inscripciones, las personas interesadas deberán comunicarse directamente con cada docente a través de los contactos consignados.