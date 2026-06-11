Patronato: “Si salimos bien de esta seguidilla, vamos a pelear arriba”, dijo Federico Bravo

REDACCIÓN ELONCE
El subcapitán de Patronato analizó el empate frente a Agropecuario, reconoció que el equipo sufrió en el complemento y remarcó la importancia de los próximos tres encuentros en condición de local para acercarse a los puestos de vanguardia.
Federico Bravo, jugador de Patronato dejó un análisis autocrítico tras el empate frente a Agropecuario y aseguró que el equipo mantiene la confianza en su trabajo pese a la racha de tres partidos sin victorias. El mediocampista destacó la paridad de la categoría y puso el foco en la seguidilla de compromisos como local que afrontará el conjunto rojinegro.
En diálogo con Código Patrón, el subcapitán reconoció que el resultado dejó sensaciones encontradas. “Lo tomamos como perder dos puntos, porque el objetivo era ganar. Hasta el entretiempo lo merecíamos, pero en el segundo tiempo nos dominaron y por eso hay que valorar el empate por habernos traído un punto, donde el segundo tiempo la pasamos mal”, sostuvo.
Bravo también se refirió a las circunstancias que modificaron el desarrollo del encuentro y explicó que la expulsión de Valentín Pereyra condicionó el funcionamiento colectivo en la etapa complementaria.
Autocrítica y análisis del empate
“Esta categoría es muy pareja y se define por detalles. La mala suerte de la expulsión de Valen nos hizo replegar mucho y contra un rival que tenía la necesidad de ganar el partido, se nos vino a campo propio y no pudimos defendernos como nos hubiese gustado”, expresó.
Sin embargo, evitó responsabilizar exclusivamente a la inferioridad numérica por la igualdad en Carlos Casares. “No es por eso que no ganamos, si hubiéramos defendido con diez jugadores podíamos traer los tres puntos”, remarcó el futbolista cordobés.
El referente del plantel insistió en que el grupo debe continuar trabajando para corregir errores y alcanzar una mayor regularidad en el rendimiento. “Estamos con la cabeza puesta en mejorar día a día. Confiamos en lo que tenemos”, aseguró.
La importancia de los próximos partidos
Pensando en los compromisos que se vienen, Bravo pidió no subestimar a ningún rival. “Toca Rafaela, un rival grande. Midland, si se guía por el nombre, es un equipo que recién asciende, que parece fácil ganarle, pero todos los partidos son difícil”, afirmó.
Además, remarcó la importancia de enfocarse únicamente en el próximo desafío. “No tenemos que pensar más allá, el fin de semana tenemos un lindo partido que si sabemos que si logramos los tres puntos, como estamos de parejo en la zona, si ganas miras arriba, si perdes miras los de abajo”.
En referencia a la tabla de posiciones de la Zona B, sostuvo: “Salvo el primero y el segundo, todos miramos la tabla en ambas direcciones”. Y agregó: “La ventaja es que tenemos tres partidos de local en el que si hacemos las cosas bien podemos mirar arriba”.
Un torneo largo y muy parejo
El mediocampista consideró que Patronato ha mostrado aspectos positivos durante gran parte del campeonato, aunque reconoció que todavía debe encontrar una mayor estabilidad en los resultados. “Venimos haciendo cosas bien y en la mayoría fuimos superiores a los rivales, pero estamos tranquilos porque el torneo es largo y no hay que volverse loco por no ganar hace tres partidos”, señaló a Código Patrón.
Finalmente, cerró con un mensaje de cautela y optimismo: “Hay que encontrarle la vuelta para ser regulares, pero esto es una carrera de resistencia y hay que encontrar regularidad. Si salimos bien parado de esta seguidilla vamos hablar de un Patronato que pelea arriba, pero con calma y partido a partido”.