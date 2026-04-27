La Banda de la Policía de Entre Ríos celebra 206 años con un show gratuito en el Teatro 3 de Febrero

Banda de la Policía de Entre Ríos.

La Banda de la Policía de Entre Ríos celebrará sus 206 años de historia con un concierto especial en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. El espectáculo se realizará el próximo jueves 30 de abril desde las 20, con entrada libre y gratuita.

La agrupación, una de las instituciones musicales más tradicionales de la provincia, prepara una presentación abierta a toda la comunidad. Según se informó, las entradas deberán retirarse previamente en la sede de la banda, ubicada en calle Carbó 491.

En la previa del aniversario, Agustina Arias, integrante de la formación, brindó detalles a Elonce sobre el evento y destacó el trabajo que vienen realizando durante los ensayos.

Cómo conseguir las entradas

De acuerdo con lo explicado por Arias, los tickets estarán disponibles desde el martes y miércoles en dos turnos: por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 17 a 19.

Cada persona podrá retirar hasta dos ubicaciones para asistir al concierto de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

Banda de la Policía de Entre Ríos.

La modalidad anticipada apunta a ordenar el acceso y garantizar la presencia del público en una función que suele generar gran convocatoria.

Un show con sorpresas y artistas invitados

Respecto del contenido del espectáculo, la integrante adelantó que habrá un repertorio amplio y variado. “Es todo sorpresa, mucho no puedo hablar, pero será un repertorio muy amplio, muy versátil, como nos tiene acostumbrado la banda”, expresó.

Agustina Arias, integrante de la formación.

También confirmó que la noche estará dividida en dos partes y contará con artistas invitados.

Además, la Banda de la Policía de Entre Ríos recibirá a músicos retirados que volverán a compartir escenario en una jornada especial para la institución.

Más de dos siglos de historia

Sobre el significado del aniversario, Arias sostuvo: “Un año más significa un año más de historia, un año más de emociones”.

En ese sentido, valoró el vínculo construido con la comunidad a lo largo del tiempo. “A cada lugar donde vamos la gente nos recibe con el corazón abierto, con tanto cariño, con tanto amor”, señaló.

Finalmente, remarcó que el objetivo del show será devolver ese acompañamiento con música y celebración.