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Policiales En Concordia

Un joven quiso irse sin pagar de un restaurante y fue atrapado por un mozo a metros del local

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en un local gastronómico ubicado frente a la plaza 25 de Mayo. El joven, de 22 años, intentó retirarse sin abonar la cuenta, pero fue alcanzado por un empleado hasta la llegada de la Policía.

27 de Abril de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en un local gastronómico ubicado frente a la plaza 25 de Mayo. El joven, de 22 años, intentó retirarse sin abonar la cuenta, pero fue alcanzado por un empleado hasta la llegada de la Policía.

Un joven de 22 años fue aprehendido en Concordia luego de intentar retirarse sin pagar la cuenta de un restaurante en el que había consumido durante la noche del domingo. El hecho ocurrió en una zona céntrica y demandó la intervención de personal policial.

 

Según la información oficial, el episodio se registró en un local gastronómico ubicado en inmediaciones de la plaza 25 de Mayo. Allí, el cliente realizó un consumo que ascendió a $68.200 antes de intentar abandonar el lugar sin abonar.

 

La maniobra fue advertida por uno de los trabajadores del establecimiento, quien salió tras el sospechoso y logró demorarlo hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico.

 

 

Cómo ocurrió el hecho

 

De acuerdo con lo informado, el joven permaneció inicialmente dentro del restaurante y luego decidió trasladarse hacia una mesa ubicada en el sector exterior del comercio.

 

En un momento determinado, aprovechó una distracción para levantarse y alejarse del lugar sin pasar por caja ni regularizar el pago de la cuenta.

 

La situación fue detectada por uno de los mozos, que reaccionó de inmediato y comenzó a seguirlo por la zona céntrica.

 

Detenido en Concordia.
Detenido en Concordia.

 

Dónde fue retenido

 

El empleado consiguió alcanzarlo en la esquina de calles Pellegrini y Mitre, a pocos metros de la plaza 25 de Mayo de Concordia.

 

Allí lo retuvo hasta la llegada del personal policial, que tomó intervención tras un llamado al sistema de emergencias.

 

Una vez en el lugar, los agentes identificaron al joven y procedieron a su traslado.

 

 

Qué decisión se tomó

 

Fuentes policiales señalaron que el acusado quedó aprehendido por el presunto delito de hurto en flagrancia, debido a la maniobra realizada en el restaurante.

 

La causa quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

Temas:

restaurante Concordia pago mozo
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