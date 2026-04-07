Acusan al “Mono” Navarro Montoya de dejar una deuda millonaria en un restaurante

El exarquero “Mono” Navarro Montoya quedó en el centro de una controversia judicial en la ciudad de Tandil, luego de ser denunciado por los dueños de un restaurante que aseguran que acumuló una deuda millonaria durante su estadía en la localidad.

Según indicaron los propietarios del comercio, el “Mono” Navarro Montoya habría consumido junto a integrantes de su cuerpo técnico durante varios meses sin abonar los gastos correspondientes, bajo la promesa de que la situación sería regularizada posteriormente.

El caso se originó durante el paso del exfutbolista como entrenador de Santamarina, período en el cual frecuentaba el establecimiento gastronómico ubicado en las inmediaciones del hotel donde se alojaba.

El reclamo de los propietarios

De acuerdo a la denuncia, los responsables del restaurante sostienen que la deuda asciende a unos 10 millones de pesos.

Para respaldar su versión, aseguraron contar con tickets firmados por el propio “Mono” Navarro Montoya, además de registros de consumos y material audiovisual que acreditaría la presencia del exarquero en el lugar.

“Estuvo un año comiendo de arriba”, señalaron los damnificados, quienes afirmaron que en un primer momento el entrenador solicitó confianza y garantizó que los pagos serían efectuados más adelante.

Deuda con Navarro Montoya.

La intervención judicial

El caso será presentado ante la Justicia con el patrocinio del abogado Ignacio Barrios, quien adelantó que la denuncia se encuadrará en una presunta estafa.

Según explicó el letrado, los propietarios no buscan un resarcimiento adicional, sino el pago de los consumos realizados durante ese período.

Además, indicaron que hasta el momento no se habría registrado ningún intento de pago por parte del exfutbolista ni de la institución vinculada.

La versión del exarquero

Por su parte, el “Mono” Navarro Montoya brindó su descargo y explicó que los consumos se realizaban en el marco de su vínculo laboral con el club.

“Yo firmaba por, por dos motivos: uno, para cerciorar el club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía”, expresó.

En esa línea, sostuvo que la responsabilidad del pago recaía sobre Santamarina y agregó: “Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico”.

El exarquero también reconoció que la situación derivó en un conflicto económico y afirmó que mantiene un litigio con la institución, en un caso que ahora deberá avanzar en la Justicia para determinar responsabilidades.