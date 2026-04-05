Nuevo romance de Garnacho con una influencer: afirman que le dio “una tarjeta de crédito sin límite de gasto”

El futbolista Alejandro Garnacho compartió fotos con Adriana Lobaz, confirmando su nueva relación tras su separación de Eva García.
El delantero del Chelsea, Alejandro Garnacho, volvió a ser noticia por su vida personal luego de compartir en Instagram imágenes junto a la influencer española Adriana Lobaz, lo que confirma públicamente su nueva relación sentimental.
Imágenes que confirman el romance
Durante el último parón internacional, Garnacho publicó una fotografía de Lobaz comiendo pochoclos en una sala de cine, en medio de un carrusel de momentos personales que incluía a su hijo Enzo, fruto de su relación anterior con Eva García. La separación entre Garnacho y García se produjo a mediados del año pasado tras más de cuatro años juntos.
El vínculo con Lobaz había sido objeto de rumores desde finales de 2025. El periodista Roberto Antolín aportó detalles sobre la convivencia de la pareja en Londres: “Ella vive con él en Londres y él le ha dado una tarjeta de crédito sin límite de gasto, para que pueda comprar lo que quiera”.
Además, Antolín señaló que Garnacho y Lobaz realizaban viajes frecuentes en avión privado entre Madrid y Londres, mientras que Garnacho “no quiere conocer a la familia de Adriana y claramente los despreció”. Según el periodista, el futbolista busca relaciones pasajeras y “quiere acostarse con mujeres despampanantes”.
Evolución de la relación
Desde su irrupción en el Manchester United, la vida privada de Alejandro Garnacho ha sido foco mediático. Eva García se mudó a Inglaterra a los 18 años para acompañarlo y la pareja tuvo a su hijo en 2023, en medio de rumores de crisis e infidelidades.
Durante las vacaciones recientes en Egipto, Garnacho publicó fotos en cuatriciclo junto a una mujer con el rostro cubierto. Poco después, Lobaz compartió la misma imagen, reforzando las especulaciones sobre su vínculo.
El periodista Javi Hoyos recordó que “ya habíamos visto a esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga”. Hoyos agregó que la publicación de Lobaz en San Valentín, mostrando rosas, confirmó el romance.
Rendimiento deportivo y actualidad
Mientras su vida sentimental genera titulares, el rendimiento de Alejandro Garnacho en el Chelsea continúa siendo destacado. Recientemente, anotó el último gol en la goleada 7-0 ante Port Vale, asegurando el pase de los Blues a las semifinales de la FA Cup.
El delantero de 21 años busca consolidarse en el equipo londinense mientras su vida personal se mantiene bajo el escrutinio de medios españoles y argentinos. La confirmación de su relación con Lobaz marca un nuevo capítulo en la vida privada del joven futbolista, que combina su carrera profesional con la atención mediática que lo acompaña desde sus inicios.