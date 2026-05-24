Director argentino ganó la Palma de Oro para cortometrajes y llevó el cine nacional a la cima en Cannes

El cine argentino volvió a demostrar este sábado por qué es una potencia cultural indiscutida a nivel global. En una jornada histórica para la cinematografía nacional, Federico Luis se consagró en la 79ª edición del Festival de Cannes al obtener la Palma de Oro al mejor cortometraje por Para los contrincantes, una obra de 15 minutos filmada en el barrio de Tepito, en Ciudad de México.

Con este reconocimiento, el realizador nacido en Buenos Aires en 1990 se convirtió en el primer argentino en alcanzar el máximo galardón de la categoría. El jurado presidido por la directora española Carla Simón premió una propuesta que explora los límites entre el documental y la ficción, y que retrata el universo del boxeo infantil desde una mirada profundamente humana y sensorial.

El triunfo de Federico Luis no surge de manera aislada. El cineasta ya había construido un recorrido destacado dentro del prestigioso festival francés. En 2019 participó con el corto La siesta y en 2024 recibió el Grand Prix de la Semana de la Crítica por su ópera prima Simón de la montaña, consolidándose como una de las voces más prometedoras del nuevo cine latinoamericano.

El impacto de Tepito y la fuerza de una historia real

Al recibir el premio, el director dedicó unas palabras cargadas de emoción hacia la comunidad que inspiró el proyecto. “Me gustaría poder dedicarle esto al barrio de Tepito, de México”, expresó Federico Luis ante la prensa internacional tras la ceremonia de premiación.

El cortometraje nació mientras el realizador investigaba para su próximo largometraje y quedó impactado por la dinámica de los combates infantiles en ese emblemático barrio mexicano. “En Tepito nos recibieron y muchas veces suele haber una idea equivocada sobre cómo uno puede ser recibido ahí”, reflexionó el director sobre la experiencia de rodaje.

La película tiene como protagonista a Damián López, un niño boxeador de apenas 10 años cuya presencia cautivó al cineasta desde el primer momento. “Creo que es imposible actuar lo que está filmado... lo que vemos es a un niño de unos 12 años que en su cuerpo están grabados los reflejos y movimientos de un boxeador profesional”, sostuvo el director sobre el joven protagonista.

Una apuesta cinematográfica entre documental y ficción

Filmada en 16 milímetros, Para los contrincantes evita los recursos tradicionales de la ficción para sumergirse en la experiencia real de sus personajes. El director decidió prescindir de un casting convencional después de quedar “magnetizado” al observar a Damián durante una jornada barrial donde se realizan hasta 15 peleas por día.

Luis también explicó qué fue lo que más lo obsesionó durante el proceso creativo: “Es como un estado psicodélico que me hace acordar a cuando uno es niño y está como agotado después de correr toda una tarde en la playa... quería capturar eso, y me parece que no es posible de actuar sin que esté siendo realmente vivido”.

En ese sentido, el realizador confesó que durante el rodaje tuvo que aceptar perder parte del control narrativo para respetar la autenticidad de lo que sucedía frente a cámara. Esa búsqueda por registrar la verdad emocional de los personajes terminó convirtiéndose en uno de los elementos más elogiados por la crítica internacional en Cannes.

Defensa de la cultura argentina y nuevos proyectos

La consagración de Federico Luis también llegó en un contexto complejo para la industria audiovisual argentina. Desde Francia, el director aprovechó la repercusión internacional para defender el valor de la producción independiente y reclamar políticas de apoyo al cine nacional.

“Los creadores independientes de su país van a seguir trabajando... aparecen formas muy sorprendentes de cómo inventar una nueva forma de hacer”, afirmó el cineasta, quien además defendió la necesidad de contar con un instituto de cine “fuerte” que garantice la diversidad cultural y la preservación del patrimonio audiovisual argentino.

"Eso es algo que en Argentina pasa y va a seguir pasando, independientemente de cualquier gobierno”, agregó con firmeza. Mientras celebra el mayor logro de su carrera, Federico Luis ya trabaja en su próximo largometraje, El entrenador de perros, inspirado en una obra de Mario Bellatin y protagonizado por el escritor Matías Fernández Burzaco.

“Presentar películas en el Festival de Cannes es lo que uno sueña como cineasta por lo que significa y por la cantidad de ojos que caen sobre las películas”, concluyó el director argentino, que hoy hace historia y coloca nuevamente al cine nacional en el centro de la escena mundial.