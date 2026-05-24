Estuvo presente: Mirtha Legrand emocionó al recordar la inauguración del Obelisco

La celebración por los 90 años del Obelisco dejó una de las imágenes más conmovedoras del fin de semana gracias al mensaje especial de Mirtha Legrand, quien sorprendió al recordar que estuvo presente el día de la inauguración del emblemático monumento, en 1936. La conductora participó del homenaje organizado por la Ciudad de Buenos Aires y emocionó al público con un relato cargado de memoria y sentimiento.

“Mis padres me trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”, expresó “La Chiqui” durante el video proyectado en medio de los festejos que reunieron a miles de personas sobre la avenida Corrientes. Su testimonio rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Según trascendió durante el evento, Mirtha Legrand recordó que tenía apenas ocho años cuando viajó junto a su familia desde Villa Cañás para conocer el monumento recién inaugurado. “Lo mirábamos y no podíamos creerlo”, contó emocionada al rememorar aquel día que quedó grabado para siempre en su memoria.

Una noche histórica para Buenos Aires

El Obelisco celebró un nuevo aniversario con una impactante puesta en escena que incluyó shows musicales, mapping 3D, intervenciones artísticas y actividades culturales que convocaron a más de 200 mil personas en el centro porteño. El histórico monumento volvió a convertirse en el epicentro de una fiesta popular que reafirmó su lugar como símbolo indiscutido de la Ciudad de Buenos Aires.

En su mensaje, Legrand definió al Obelisco como “algo amado, querido y adorado por los argentinos” y destacó el valor emocional que representa para distintas generaciones. A sus 99 años, la conductora volvió a demostrar el vínculo único que mantiene con algunos de los acontecimientos históricos y culturales más importantes del país.

La presencia simbólica de la diva aportó un componente especial a la celebración, ya que su historia personal quedó directamente ligada al nacimiento de uno de los monumentos más representativos de la Argentina. El público presente acompañó con aplausos el homenaje y las redes sociales se llenaron de mensajes destacando la vigencia y la memoria de la conductora.

El emotivo cierre de “La Chiqui”

Sobre el final del video, dejó una frase cargada de emoción y patriotismo que terminó de conmover a los asistentes. “Feliz día queridísimo Obelisco de la porteña Ciudad de Buenos Aires. Arriba la Argentina”, expresó la conductora, despertando una ovación entre el público presente.

El aniversario número 90 del Obelisco no solo sirvió para celebrar la historia de uno de los íconos más reconocidos del país, sino también para conectar distintas generaciones a través de recuerdos y emociones compartidas. En ese contexto, el mensaje de la diva se transformó en una de las postales más entrañables de la noche.

Con casi un siglo de vida y una trayectoria legendaria dentro de la televisión argentina, la conductora volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura central de la cultura popular nacional, capaz de emocionar al público con una simple anécdota cargada de historia.