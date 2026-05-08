Mirtha Legrand será distinguida por la Corona española con una histórica condecoración

La conductora y actriz Mirtha Legrand será distinguida por el Rey Felipe VI de España con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, una de las condecoraciones civiles más importantes otorgadas por la Corona española.

El reconocimiento llega en medio de los más de 80 años de trayectoria artística de la histórica figura de la televisión argentina, quien construyó una extensa carrera tanto en el cine como en la pantalla chica.

La distinción es otorgada a personas que hayan realizado aportes destacados para fortalecer las relaciones entre España y la comunidad internacional, y puede ser entregada tanto a ciudadanos españoles como extranjeros.

Una distinción por su trayectoria y sus vínculos con España

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la entrega de la condecoración estaba prevista inicialmente para abril en el Palacio Salas Dodero, sede de la Embajada de España en Buenos Aires.

Sin embargo, el acto debió ser postergado y se realizaría en las próximas semanas, de acuerdo con lo publicado por el medio español La Otra Crónica (LOC).

La medalla que recibirá Mirtha Legrand.

La publicación indicó además que Mirtha Legrand ya había sido informada sobre el reconocimiento durante una conversación mantenida con el embajador español Joaquín María de Arístegui.

La Cruz de Isabel la Católica es una distinción creada para reconocer conductas extraordinarias de carácter civil y aportes relevantes en favor de los vínculos internacionales de España.

La relación de Mirtha Legrand con sus raíces españolas

La historia familiar de Mirtha Legrand mantiene una fuerte conexión con España, especialmente por parte de su padre, José Martínez Fernández.

Según trascendió, el padre de la conductora era oriundo de Andalucía y había llegado a la Argentina cuando tenía apenas tres años.

En tanto, Rosa Suárez García, madre de la conductora, también tenía ascendencia española además de raíces brasileñas. Ese vínculo cultural y familiar con España fue uno de los aspectos valorados para el otorgamiento de la condecoración.

La nueva distinción se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por Mirtha Legrand durante los últimos años. En 2022, la conductora había sido homenajeada con la Orden Nacional de la Legión de Honor otorgada por Francia.