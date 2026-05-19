“No se van a librar de mí”: Mirtha Legrand habló sobre su futuro en televisión

Mirtha Legrand volvió a ser una de las grandes protagonistas de los premios Martín Fierro 2026 después de recibir una nueva distinción por su trabajo en televisión y brindar un emotivo discurso sobre su extensa carrera.

La conductora fue reconocida en la categoría labor periodística femenina por su ciclo La Noche de Mirtha y compartió el premio con Carolina Amoroso y Soledad Larghi durante la ceremonia realizada este lunes por la noche.

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand dejó además una frase que rápidamente tuvo repercusión entre colegas, figuras del espectáculo y usuarios en redes sociales.

El discurso de Mirtha Legrand

Tras subir al escenario para recibir la estatuilla, la conductora destacó la importancia que continúan teniendo los premios después de décadas de trayectoria en televisión.

“Tengo 34 premios Martín Fierro, cada año me da más placer”, expresó frente al público presente.

En medio de los aplausos, Mirtha Legrand apeló al humor y a una frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. “Soy como el Martín, soy de fierro”, afirmó. Luego agregó: “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”.

"Yo soy de fierro. El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo" Mirtha Legrand se llevó su #MartinFierro número 35 y prometió que no se van a librar tan fácil de ella. pic.twitter.com/441jwoax8u — emi (@eeemiliano) May 19, 2026

El reconocimiento a su trayectoria

La histórica figura de la televisión argentina también aprovechó el momento para agradecer el cariño de sus colegas y el acompañamiento permanente del público.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora sostuvo que seguirá participando de las ceremonias mientras tenga la posibilidad de hacerlo.

“El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”, señaló Mirtha Legrand durante su intervención.

Sus palabras generaron una ovación dentro del salón y rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales y programas de espectáculos.

Una figura histórica de la televisión

Durante el discurso, la conductora también presentó a algunos integrantes de su tradicional mesa televisiva y personas cercanas que la acompañaron durante la gala.

Entre ellos estuvieron Marcelo Polino, Teté Coustarot y su hija Marcela, quienes compartieron el momento desde la ceremonia.

Con este nuevo reconocimiento, Mirtha Legrand continúa ampliando un historial único dentro de la televisión argentina y reafirma su vigencia después de décadas de carrera frente a las cámaras.

La conductora atraviesa uno de los períodos más extensos de permanencia en la pantalla nacional y sigue siendo una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino.